Disney drama: Sabrina Carpenter se pronuncia sobre el significado de su canción y los rumores de triángulo con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett ('High School Musical')

La realidad ha superado a la ficción en Disney con todo el ruido de la supuesta polémica que une a los actores y cantantes Olivia Rodrigo y Joshua Bassett, de 'High School Musical: El Musical: La serie', y Sabrina Carpenter, de 'Clouds' y 'Girl Meets World'.

Todo comenzó en 2020 cuando se comenzó a asegurar que los protagonistas de la nueva serie de 'High School Musical', Rodrigo y Bassett, estaban saliendo juntos.

Aunque las estrellas Disney nunca confirmaron su relación oficialmente, los fans vieron muchas señales de su romance. Pero todo eso acabó cuando meses más tarde Bassett fue relacionado con la también actriz y cantante Sabrina Carpenter. La presunta nueva pareja comenzó a subir muchos TikToks juntos y fueron vistos en público en una protesta del movimiento BLM en Los Angeles.

Mientras los fans intentaban seguir la pista a qué había ocurrido entre las tres estrellas, hace unas semanas Olivia Rodrigo se catapultó al estrellato con el lanzamiento de su canción 'Driver's License', que ha sido un éxito en todo el mundo y ha llegado al número uno de las listas.

El tema de la artista de 17 años va sobre un corazón roto y la gráfica letra parecía dar a entender que podía hablar de su ex Joshua con Carpenter, de 21. "Y probablemente estás con esa rubia que siempre me hizo dudar. Es mucho más mayor que yo. Ella es todo de lo que yo soy insegura".

Pero la historia no quedó ahí, pues solo días más tarde Carpenter lanzó también canción propia, 'Skin', donde los fans están seguros de que "respondía" de alguna manera a las palabras de Olivia, incluyendo la frase en inglés "don't drive yourself insane", una referencia a la conducción que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Después de todo este drama, Sabrina ha decidido romper su silencio sobre si su canción había sido un ataque en respuesta al tema de la joven actriz. Puedes ver sus claras palabras en el vídeo de arriba.

