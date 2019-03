Amazon da luz verde a dos nuevos pilotos: 'The Cosmopolitans' y 'Hand of God'

Amazon continúa apostando por la producción propia de ficción. Según informa el portal Entertainment Weekly, la productora ha dado luz verde a la comedia 'The Cosmopolitans' con Adam Brody ('The O.C.') y el drama 'Hand of God'.



En la serie de Amazon 'The Cosmopolitans', Brody interpretará a Jimmy, un americano viviendo en París cuyas aventuras románticas se entremezclan con un grupo de ex-patriados, entre los que se incluye Vicky, interpretada por la actriz Chloë Sevigny. Dree Hemingway y Shaun Evans también forman parte del elenco de actores de la serie del guionista y director Whit Stillman ('Metropolitan').



Ron Perlman protagoniza 'Hand of God', interpretando a un juez que utiliza visiones que cree enviadas por Dios como pistas para atrapar al violador que destruyó su familia. El drama marca el comienzo televisivo del cineasta Marc Forster ('Monster's Ball') con un guión de Ben Watkins.



Ambas series se estrenarán más adelante este año en Amazon Instant Video, donde se pedirá a los espectadores que envíen feedback sobre los pilotos. La opinión de la audiencia se tendrá en cuenta a la hora de decidir si los pilotos se convertirán en series.