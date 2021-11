Alyssa Milano confiesa cómo dar a luz "le recordó una agresión sexual"

Alyssa Milano se casó en 2009 con el agente de artistas David Bugliari con el que tiene dos hijos. Milo de 10 años y Elizabella de 7.

Ahora, la actriz de 'Embrujadas' ha confesado en el podcast de People 'Me Becoming Mom' un duro acontecimiento que sufrió durante el parte de su primer hijo en el que tuvo recuerdos de cuando la violaron siendo más joven.

"Después de pasar por la terapia después de dar a luz a Milo y recordar ese momento en el que me sentí como si me estuvieran sujetando y que me hicieran cosas que no quería, para mí, me recordó mucho a una agresión sexual", explica la actriz.

"Creo que cualquiera que haya lidiado con un trauma tiene momentos en los que piensas, 'Sí, estoy bien. Ya me he ocupado de eso'. Frente a los momentos en los que dices, 'Oh, no, no lo hice. Solo traté de guardarlo para que nadie pudiera verlos o yo no pudiera verlos o sentirlos más'", comenta sobre los problemas que sufren las víctimas de agresiones sexuales.

Para continuar explicando cómo llego a sentir esto: "Recordé en un momento que realmente no disfrutaba el hecho de que muchas personas tuvieran acceso a mi vagina". Y añade: "Pensé: '¿Por qué? No me gusta esto. ¿Por qué lo siento tan familiar? Nunca antes había tenido un bebé. ¿Por qué este sentimiento invasivo es tan familiar?'".

"Eso fue solo un momento fugaz, un tic en el tiempo, pero no lo olvidé", declara. Para continuar diciendo cómo esto sentimientos pudieron ser cruciales en la ansiedad postparto: "Tengo que pensar que porque me sentí de esa manera para mí, debió sentirse de esa manera para otras mujeres. Me pregunto cuánto de mi ansiedad posparto se debió, por supuesto, a las hormonas y todas las cosas, pero también a esa sensación de que no tenía el control, ¿sabes?".

Alyssa Milano reveló en 2018 que la habían violado

Fue a consecuencia de la campaña del #MeToo en el año 2018 cuando Alyssa Milano se atrevió a contar que fue violada en un concierto cuando tenía 19 años.

"Estaba en un concierto de una estrella pop muy famosa que le dijo a la multitud que se acercaran a ella. Esto resultó en una estampida. Las personas fueron aplastadas unas contra otras. No podía respirar, pensé que iba a morir", recuerda cómo sucedió.

"Detrás de mí, sentí una mano subiendo por mi falda y me golpearon repetidamente en la vagina. No pude darme la vuelta. Miré hacia el escenario, miré a los guardias de seguridad y dije: 'Por favor, ayúdenme' y no pudieron ayudarme".

