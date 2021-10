Alyssa Milano ('Embrujadas') es arrestada en una protesta frente a la Casa Blanca

Alyssa Milano vuelve a estar en el centro de todas las miradas, aunque esta vez no tiene nada que ver con la serie que la catapultó al éxito, 'Embrujadas'. Es de sobra conocida la faceta de la actriz como activista y en muchas ocasiones hemos visto a Alyssa hablar sobre temas candentes de la actualidad política de Estados Unidos y ahora está más metida que nunca.

Esta vez parece que Milano había decidido manifestarse delante de la Casa Blanca en un movimiento creado por People for the American Way. En esta ocasión la actriz, junto a un grupo de manifestantes afines a dicha agrupación, estaban frente a la Casa Blanca en Washington abogando por el derecho a voto antes de la votación del Senado para avanzar con la Ley de Libertad de Voto.

En un vídeo que han subido desde la cuenta de Twitter de la organización se puede ver cómo han estado protestando frente a la Casa Blanca y se puede comprobar que esta manifestación ha sido pacífica. Sin embargo, la actriz ha sido arrestada y con ella otros 23 manifestantes también fueron detenidos según cuentan desde la organización, entre los cuales se encuentra Ben Jealous, el presidente de la asociación.

Según informan desde Deadline, un Policía les avisó de que podían ser arrestados debido a las leyes que prohíben el hacinamiento u obstrucción de calles o aceras.

Alyssa Milano explota en Twitter tras su detención con este mensaje

Para dar explicaciones sobre su arresto ha salido la propia Alyssa Milano para contar a sus seguidores lo que ha sucedido. A través de su cuenta de Twitter ha mandado un mensaje en el que cuenta, algo indignada, por qué ha sido detenida: "Fui arrestada por exigir a la administración de Biden y al Senado que usaran su mandato para proteger el derecho a voto".

Finalmente la actriz escribe: "Quédate conmigo y con People for the American Way y dile al senado y a La Casa Blanca que el derecho a voto no tendría que depender del lugar en el que vives".

