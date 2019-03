Acusan al cómico Louis C.K. de usar en una de sus series una escena de abusos sexuales que él mismo habría protagonizado

Los rumores venían sonando desde hace varios años. El cómico Louis C.K. ha sido acusado de comportamientos sexuales inapropiados por cinco mujeres. The New York Times detalla en un extenso reportaje escrito por Jodi Kanter cuatro incidentes diferentes en los que el actor supuestamente habría tenido un comportamiento impropio frente a varias compañeras de trabajo.

El artículo expone que C.K. se desnudó y mastrubó frente a dos mujeres, las cómicas Dana Min Goodman y Julia Wolov después de invitarlas a su hotel tras una actuación: "Se quitó la ropa, se quedó totalmente desnudo y comenzó a masturbarse" declara Goodman.

Por su parte, Abby Schanchner ha explicado que en 2003 llamó al cómico para que acudiese a uno de sus espectáculos y pudo oír cómo se masturbaba al otro lado del teléfono. Rebecca Corry, también cómica, aseguró que Louis C.K. le pidió permiso para masturbarse frente a ella, acto que Corry rechazó.

La quinta mujer, cuya identidad se mantiene en el anonimato, dijo que el también actor y guionista le solicitó masturbarse varias veces a finales de los años 90, cuando eran compañeros de trabajo en el programa 'The Chris Rock Show'.

Esta noticia ha provocado el aplazamiento del estreno de "I love you, Daddy", película dirigida por C.K. y cuyo estreno estaba previsto para este jueves. El cómico también ha cancelado su aparición en "The Late Show with Stephen Colbert".

La cadena HBO ha anunciado que se desvincula de C.K y ha retirado de su plataforma todos sus especiales, mientras que FX aplaza la decisión hasta revisar los hechos.

La segunda temporada de 'One Mississippi', que se estrenó el 8 de septiembre, incluía en uno de sus episodios un suceso muy similar al descrito por las denunciantes. Uno de los personajes de la serie, el interpretado por Stephanie Allynne, es asaltada sexualmente cuando su jefe se masturba frente a ella durante una reunión. Según la creadora y protagonista Tig Notaro, pretendían mostrar que se puede ser asaltado sexualmente sin que te toquen.

Notaro ha confesado que se trataba de una referencia directa a Louis C.K. El actor fue fundamental en el despegue de la carrera de Notaro y aún figura como productor ejecutivo de su serie 'One Mississippi', en Amazon. La actriz asegura que supo de su reputación cuando la serie fue vendida a Amazon Studios y que cree que su apoyo se debía simplemente a una limpieza de imagen: "Sabía que apoyar a una mujer iba a hacerle parecer un buen tipo".