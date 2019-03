Los actores de las series americanas de los 90 resurgen después de 20 años

En la década de los 90 surgieron muchas series juveniles americanas. 'Cosas de Casa', 'Salvados por la campana', 'Blossom', 'Sensación de vivir' o 'Padres forzosos' son algunas que condujeron a sus protagonistas a la fama. A algunos actores no le ha ido muy bien como es el caso de Macaulay Culkin ('Solo en casa') o Todd Bridges (hermano mayor de Arnold), pero esta vez vamos a hablar de los que han sabido renacer y ahora vuelven a estar en boca de todos.



STEVE URKEL

Se dio a conocer en 'Cosas de casa' con sus tirantes y calcetines blancos que tanto le caracterizaban. Quién diría que ese chaval, que más bien parecía un enclenque, se iba a convertir en un hombre alto y fornido por el que iban a suspirar las nenas.



El actor que se dio a conocer como Urkel, Jaleel White, ha protagonizado el videoclip de Cee Lo Green con el tema 'Cry Baby' que está triunfando en la red.





BLOSSOM RUSSO

Tras triunfar con la comedia de situación 'Blossom', la actriz decidió dejar las cámaras por un tiempo para terminar sus estudios. Y, tuvo su recompensa, Mayim Bialik se graduó y se doctoró en neurociencia.



Pero, parece ser que las ganas de actuar no se le han quitado. Resurgió hace un año en la tercera temporada de la serie The Big Bang Theory. Interpreta a Amy, una chica que tiene la misma personalidad que Sheldon Cooper.





'SALVADOS POR LA CAMPANA'

Los protagonistas de esta serie americana de los años 90 han renacido en un videojuego llamado 'Saved by the Bell Interactive Game'. Zack Morris, Kelly Kapowski, Slater, Screech y Jessie Spano aparecen en este juego interactivo.



Los creadores del videojuego han intentado conservar la estética del título, sus efectos y su música. ¡Todo un regalo para los más nostálgicos!





BRENDA DE 'SENSACIÓN DE VIVIR'

La guapa y atractiva Brenda de 'Sensación de vivir' fue un icono para muchas de las adolescentes que veían la serie. Shannen Doherty siguió apareciendo en varias películas de domingo tarde.



Doherty ha vuelto a aparecer en televisión. Como ya avanzamos, la actriz hará su propio reality show. Hablará de vida y la veremos organizar su boda con el fotógrafo Kurt Iswarienko.





'PADRES FORZOSOS'

John Stamos afianzó su carrera tras su paso por la exitosa serie 'Padres Forzosos'. Sin embargo, no sabíamos nada de la vida de este actor hasta que reapareció en Glee el año pasado. Interpreta a Carl Howell en la segunda temporada de la serie juvenil.