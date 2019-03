Los actores que interpretan a Carl y Daryl Dixon hablan sobre el futuro de sus personajes

Poco antes de dirigirse a la Comic-Con de San Diego, los protagonistas de 'The Walking Dead' recibieron la información de la cuarta temporada en una carpeta. En esos archivos venía especificado lo que los actores podían revelar o no acerca de los episodios que se estrenan el 13 de octubre en el canal estadounidense AMC.



La última temporada emitida por el canal americano nos dejó con más preguntas que respuestas. En un mundo amenazado por los zombies, el peor peligro era humano, pero los actores han avanzado que en esta cuarta temporada habrá nuevos obstáculos mucho más difíciles de superar.



Chandler Riggs (Carl en la serie) y Norman Reedus (que encarna a Daryl Dixon) hablaron de sus personajes. Adelantaron que la serie abre una etapa en la que los personajes tendrán más peso. Los espectadores podrán ver una evolución más marcada de sus protagonistas favoritos y les verán enfrentados a nuevos peligros.



El personaje de Carl, tal vez uno de los que ha sufrido un mayor cambio, nunca lo ha tenido fácil. Tuvo que disparar en la cabeza a su madre para evitar que se convirtiera en un caminante poco después de que diera a luz y después tuvo que buscar un sitio donde quedarse mientras su padre se marchaba a luchar contra el Gobernador.



Ahora, los seguidores se preguntan si este querido personaje tendrá algo más de suerte. El actor reconoció que "cuando Lori se muere el grupo se hizo mucho más pequeño", pero "ahora hay cincuenta personas más en un grupo al que Rick tendrá que mantener más unido que nunca".



Otro de los personajes preferidos por el fandom de 'The Walking Dead' es Daryl Dixon, el motorista que armado con una ballesta se encarga de cargarse a todos los muertos vivientes que encuentra a su paso. Arma, que suscita más de una pregunta a los amantes de la serie. ¿Se quedará algún día sin flechas Daryl? El actor ha respondido que "Yo lo que hago es tratar de reciclar todas las flechas tanto como puedo, además, nunca he sabido donde podría encontrar más flechas".



En cuanto a la evolución de su personaje y lo que supondrá una nueva etapa para todos los habitantes de Woodbury, el actor sentencia que "Con la muerte de Merle, Daryl tiene la oportunidad de empezar a ser el hombre que nunca ha sido".

En España, laSexta emite la ficción, que se encuentra ya por su tercera temporada.