Los actores de 'Juego de Tronos' utilizan las redes sociales para publicar las imágenes que nunca veríamos en la serie

Tras la emisión del último capítulo de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', Peter Dinklage (Tyrion Lannister en la serie) ha aprovechado para subir una fotografía junto a Lena Headey (su hermana Cersei Lannister en la serie) en la que se les puede ver en una situación muy diferente a la que podríamos verles en la serie. Lena Headey aparece riéndose mientras le está enseñando algo en el móvil a Dinklage. La imagen ha alcanzado más de 190.000 "me gusta" en Instagram.

Otra de las actrices de la serie que ha publicado una imagen en un tono más desenfadado que el que acostumbramos a ver en la serie, ha sido Sophie Turner. Con motivo de la emisión del último capítulo, la actriz ha publicado una imagen junto a su hermana en la ficción, Arya Stark (Maisie Williams). En la foto, se aprecia una vez más, la buena relación que mantienen las dos hermanas de la ficción. En la imagen aparece Sansa riéndose de su hermana.

"The Dragon and the Wolf", el último capítulo de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', se ha convertido en el episodio más visto de la serie de HBO.