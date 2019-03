Los actores de 'Juego de Tronos', aterrorizados por el futuro de sus personajes

"Cuando se reparten los guiones, un montón de actores pasan las páginas rápidamente en plan '¡¿Voy a morir?!'". Así explica Richard Madden, el actor que da vida a Robb Stark en 'Juego de Tronos', el miedo que el reparto de la serie tiene al devenir de la historia de George R.R Martin.



Martin se encuentra enfrascado en la elaboración de su sexta novela "Vientos del invierno". Y mientras los fans esperan impacientes que el creador de 'Juego de Tronos' publique por fin el libro, los actores de la serie permanecen en vilo, esperando también el discurrir de la historia para conocer qué suerte les depara a sus personajes la pluma del escritor de Nueva Jersey.



Y no es para menos, teniendo en cuenta que en las tres tempordas de 'Juego de Tronos' hemos visto algunas de las muertes más sorprendentes de la pequeña pantalla. Y es que a Martin no le tiembla la mano a la hora de cargarse a cualquiera de los personajes de su saga.

((ATENCIÓN: No sigas leyendo porque esta noticia contiene spoilers))



Un ejemplo claro del impacto que han generado los múltiples asesinatos de 'Juego de Tronos' se encuentra en el personaje de Richard Madden, el joven actor que diera vida a Robb Stark en la ficción de la HBO.



En la tercera temporada de la serie fuimos testigos de la impresionante muerte de Stark durante la conocida como Boda Roja, uno de los pasajes más impactantes de toda la serie y posiblemente de los últimos años de la televisión.



Madden asegura que todavía hay multitud de fans que no cesan en preguntarle "¿por qué alguien haría una cosa así?". Sin embargo, quien realmente sigue aterrorizado ante las posibles brutalidades de las que pueda ser capaz George R.R Martin es el propio elenco de la ficción.



"Cuando se reparten los guiones, hay muchos actores que se lo leen rápidamente en plan ¿¡Voy a morir?!", declara Richard Madden en una entrevista con el diario británico 'The Guardian'.



Y es que desde el primer día de rodaje, muchos miembros del elenco comentaban y preguntaban: "Oh, Dios mío, ¿sabes cómo voy a morir?".



Pero este temor sobre el destino de cada uno de los personajes es algo que no ha experimentado Madden en ninguno de los momentos en los que el guión llegaba a sus manos. El actor era consciente de las funestas consecuencias que tendría Robb Stark desde el principio.



BUSCANDO SU MUERTE EN GOOGLE

Richard Madden intentó mantenerse al margen durante un tiempo, pero no pudo evitarlo, y acabó buscando el cruel destino de su personaje en Google. "Mientras hablo de ello todavía siento un escalofrío de que algo terrible va a suceder", declara el actor.



"La parte lógica de mí dice 'está bien, sólo es un trabajo', pero otra parte emocional continúa dentro. Como si fuera una muerte real, la pérdida de una parte más joven de mí", explica un nostálgico Madden quien apunta que ha estado dando vida a Robb Stark durante varios años.