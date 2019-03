El actor de 'The Big Bang Theroy', Jim Parsons, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

Durante la ceremonia, Parson estuvo acompañado de toda su familia y de sus compañeros de 'The Big Bang Theory', Johnny Galecki, Mayim Bialik, Kunal Nayyar, Kaley Cuoco- Sweeting, Simon Helberg y Melissa Rauch.



"Una de las cosas por las que me dedico a esto es por mi familia, por todo su apoyo y por la forma en que me animó a perseguir este loco sueño de ser actor", declaró el actor ante la atenta mirada de su madre y de su pareja, Todd Spiewak. Gracias a su personaje, Sheldon Cooper, Jim Parsons ya tiene en su haber un Globo de Oro y 4 premios Emmys a Mejor Actor de Comedia en televisión.



La exitosa serie, que se emite en Neox, en marzo del pasado año fue renovada por tres temporadas más.

