El actor Jerry Messing, conocido por el meme Fedora Guy, tiene su cuerpo parcialmente paralizado tras contraer el Covid-19

El actor Jerry Edward Messing, más conocido en Internet por el meme Fedora Guy, ha logrado grandes avances en su batalla contra el coronavirus. Sin embargo, Jerry, de 35 años, le dijo al medio que el Covid le ha dejado parcialmente paralizado e incapaz de mover sus brazos y piernas, o incluso ponerse de pie o caminar sin ayuda. Ahora se encuentra en un hospital de Tampa, Florida, donde se somete a fisioterapia para recuperar el control de sus piernas, según TMZ, aunque los médicos le han comunicado que la recuperación podría llevar algún tiempo.

La complicada lucha contra el Covid comenzó el mes pasado cuando Jerry, que vive con sus padres en Tampa, comenzó a encontrarse mal y sentía que le costaba respirar, según ha contado padre, James Messing.

Tras ser hospitalizado el mes pasado, Jerry fue dado de alta de la UCI hace aproximadamente una semana y media. El actor de 'Freaks and Geeks' no tiene ya tos ni fiebre y ha dado negativo en la prueba de Covid-19.

El actor es quizás más famoso por generar el meme de Internet viral 'Fedora Guy', que lo muestra sonriendo e inclinando su sombrero de ala ancha a la cámara.

También tuvo varios papeles secundarios en televisión, incluido el de Gordon Crisp en la seria 'Freaks and Geeks' y Pugsley en la película de 1998 'Addams Family Reunion'. El ex niño actor también apareció en 'Even Stevens' y 'The Brothers García' de Disney Channel.