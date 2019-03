Aaron Paul: "El final de 'Breaking Bad' hace que me explote la cabeza"

El rodaje de los últimos ocho capítulos está a punto de empezar y Aaron Paul ya tiene entre sus manos el guión del final... "Acabo de leerme el primer episodio de la última temporada de 'Breaking Bad' y no puedo expresar con palabras lo que he experimentado. ¡Madre Santa!". Así de efusivo se ha mostrado Paul a la hora de revelar a sus seguidores de Twitter cómo es este esperado final.



Después de dejar a sus fans con la miel en los labios, lo lógico era que alguno de ellos le respondiera. Y algunas de esas réplicas las dieron ilustres de Hollywood, como el actor Ewan McGregor, seguidor acérrimo de la producción, que le contestó diciendo: "no puedo esperar, súbelo".



Pero Paul no no cayó en la tentación de desvelar ni una palabra del guión. En lugar de calmar las ansias de McGregor, le contestó con otro 'tuit': "Ya te lo he dicho, la tensión en el episodio hace que me explote le cabeza".



Sin embargo, minutos después se animó y subió alguna página del libreto a Twitter. Eso sí, tachando casi todo su contenido excepto la expresión que más define a su personaje, Jesse Pinkman, por el que ganó un Emmy al mejor actor secundario en la útlima edición de estos premios. Así, el actor ha dejado ver a todos sus seguidores una de las líneas de diálogo de su personaje.



Aaron Paul no es el primero que da una pequeña píldora de cómo será el final de una de las series más vistas de los últimos años. El otro protagonista de la serie, Bryan Cranston, ya habló del epílogo de esta producción diciendo que "va a acabar mal".



"Va a ser un desagradable y horrendo desastre y creo que la audiencia ya se lo imagina", confesó Cranston en una entrevista a la publicación ShortList. Ahora sólo queda esperar a que llegue el verano de 2013 y ver cómo dan final a una de las mejores series de la televisión actual en los ocho episodios que restan de la quinta temporada.