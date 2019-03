'666 Park Avenue' y 'Last Resort', canceladas por ABC

El diablo dejará en paz a los inquilinos del edificio Drake y el submarino de 'Last Resort' dejará de navegar. La cadena ABC ha decidido cancelar finalmente dos de sus apuestas para esta temporada: '666 Park Avenue' y 'Last Resort'.



La decisión parecía que ocurriría tarde o temprano, a pesar de que la cadena encargó guiones adicionales. Finalmente este fin de semana ha sido cuando ABC ha anunciado que las series protagonizadas por Terry O'Quinn y Scot Speedman solo tendrán una temporada.



Ambas series fueron dos de los platos fuertes de la temporada de la network. 'Last Resort' contaba con una producción ambiciosa, con un submarino militar como escenario. Por su parte, '666 Park Avenue' suponía la vuelta a la televisión de Terry O'Quinn y Vanessa Williams ('Perdidos' y 'Mujeres desesperadas').