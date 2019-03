Los 10 de 2010: los mejores capítulos de la televisión

2010 ha sido un gran año para la televisión. Elegir los mejores episodios del año que termina hoy ha resultado una tarea díficil para TV Guide. El portal estadounidense sobre televisión ha elegido los 25 mejores capítulos de las series que triunfan en la pequeña pantalla.



Algunas no volverán a la televisión, ya sea por cancelaciones ('Rubicon') o porque han llegado a su (polémico) fin ('Lost'). Otras han arrancado cuando el año se terminaba ('The Walking Dead') y a la serie que se alza con la victoria se le presenta un 2011 lleno de éxitos ('Mad Men').



EL FINAL DE LA 6ª TEMPORADA DE 'ANATOMÍA DE GREY'



El ránking comienza con 'Anatomía de Grey' en el puesto número 10, gracias al apoteósico capítulo final de la sexta temproada. "Sanctuary/Death and All His Friends" mantiene la tensión y la emoción hasta el último minuto. En este episodio, Gary Clark, el hombre que denunció al hospital por la muerte de su esposa,llega al Seattle Grace con una pistola en el bolsillo y a partir de ahí se suceden dramáticas y trepidantes escenas que culminan con el doctor Shepard en la mesa del quirófano.



FACTORÍA JJ ABRAMS



Los dos siguientes puestos tienen un nombre común: JJ Abrams. La serie de ciencia ficción 'Fringe' alcanza el número 9 de la lista, con el capítulo titulado "Peter", un episodio esencial para comprender toda la trama de universos que vertebra la serie de Fox.



El octavo puesto es para el final más esperado de la pequeña pantalla en la última década. "The end", con este título ponía punto final un fenómeno mundial sin precedentes: 'Lost' ('Perdidos'). Millones de 'losties' en todo el mundo pudieron ver en directo y simultáneamente este discutible y discutido final no sólo no contentó a casi nadie, si no porque no terminó de aclarar las tramas de la serie que más hipótesis ha creado a través de la Red.



LA ÚLTIMA HORA MÁS ANGUSTIOSA



En el puesto número 6, otro final. La última hora de Jack Bauer en '24', una serie que rompió moldes. El espectador de la serie de Fox podía ver la acción "en tiempo real": cada episodio de una hora representa una hora continua de acción de la trama. Cada temporada está compuesta por 24 capítulos, por lo tanto, es un día completo.



LOS ÉXITOS DEL AÑO



En el 'Top 5' se encuentran las series más galardonadas y nominadas para los próximos premios. En el cuatro puesto, uno de los estrenos más potentes del año: 'The Walking Dead'. La serie de la AMC ha presentado en 2010 uno de los pilotos más memorables de la televisión reciente. Los zombies triunfan en las nominaciones para el año 2011.



El bronce es para 'Breaking Bad' y su capítulo "One Minute". La serie protagonizada por Bryant Craston (recientemente nominado al Globo de Oro por este papel) se centra en la vida de Walter White, un profesor de química que debe afrontar diversos problemas a la edad de 50 años, como el tener que lidiar con su cáncer, la minusvalía de su hijo, la llegada de un nuevo miembro a su familia y la gran falta de dinero, metiéndose así en un tremendo lío que cambiará su pacífica vida.



El segundo puesto es para 'Glee'. La serie musical triunfa entre el público y la crítica (opta a todas las categorías de televisión en los Globos de Oro). El capítulo elegido por TV Guide es "Journey", en el que el coro del instituto versiona éxitos de Olivia Newton-John o 'Bohemian Rapsody' de Queen.



Y el mejor capítulo de 2010 es para la aclamada 'Mad Men'. "The Suitcase", el capítulo de la cuarta temporada, es otro ejemplo de grandeza en la televisión. Las desventuras de Don y de Peggy se insertan hábilmente en esa estructura procedimental que nos aparece de vez en cuando en forma de campaña para la que hay que encontrar ideas.



LISTA DE LOS 10 MEJORES EPISODIOS



10.- "Sanctuary/Death and All His Friends", Anatomía de Grey

9.- "Peter", Fringe

8.- "The End", Lost

7.- "Thanksgiving", Friday Night Lights

6.- "Day 8: 3:00 p.m.-4:00 p.m.", 24

5.- "The Possum", Parks and Recreation

4.- "Days Gone By", The Walking Dead

3.- "One Minute", Breaking Bad

2.- "Journey", Glee

1.- "The Suitcase", Mad Men