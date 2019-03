Yon González: "Bajo Sopecha trata sobre una realidad que pasa en el mundo"

'Bajo Sospecha' ya calienta motores para lo que será el gran estreno de la próxima temporada, una nueva apuesta de Antena 3 para el próximo otoño. Tras el éxito de 'Gran Hotel' y 'Velvet', Bambu Producciones se embarca en esta nueva ficción donde dos investigadores infiltrados (Yon González y Blanca Romero) tratarán de resolver una misteriosa desaparición.



Yon González ha afirmado que esta serie se centra en la desparición de una niña de 7 años, una realidad y una tragedia que pasa en el mundo. En cuanto a Víctor, su personaje, el actor ha afirmado que es un policía infiltrado que hará todo lo posible por resolver el caso e intentará ganarse la confianza de la gente del pueblo para descubrir al culpable y que nadie sospeche de su profesión; "jugaré a dos caras".



'Bajo Sospecha' contará con 10 capítulos en esta primera temporada y su rodaje, esta previsto hasta noviembre. Es una serie repleta de misterio que mantendrá en alerta al espectador hasta el final. De hecho, los propios actores no saben quién es el culpable del secuestro como nos han afirmado los creadores; "a cada uno de los actores les hemos contado si es inocente o no y el culpable tiene permiso para mentir al resto de sus compañeros".



Por otro lado, desde Bambú Producciones han querido dejar claro que 'Bajo Sospecha' es una serie única que no tiene que ser comparada con otras producciones: "queremos que sea una serie original y que el espectador no la vea como una copia de a otras ficciones policiacas o de misterio".



Completan el reparto Pedro Alonso, Alicia Borrachero, Armando del Río, Melanie Olivares, María Cotiello, José Ángel Egido, Gloria Muñoz o Vicente Romero, entre otros.