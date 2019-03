'The Following': el estreno de la temporada llega a laSexta

Intriga, thriller, drama... Todo esto y mucho más es 'The Following', la ficción estadounidense que muy pronto estrenará laSexta. Protagonizada por Kevin Bacn ('Mystic River') y James Purefoy ('Mansfield Park'), 'The Following' se estrenó en Estados Unidos con una audiencia de más de 10 millones de espectadores.



Tras el éxito que está cosechando la primera temporada en EEUU, la cadena Fox ha renovado la serie por una segunda temporada.



Han pasado 8 años desde que el agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon) capturara a Joe Carroll (James Purefoy), un asesino en serie que acabó con la vida de 14 de sus alumnas de la universidad.



El criminal acaba de eludir la pena de muerte y, sin salir de su confinamiento, empieza una nueva ola de asesinatos que llevan su sello.