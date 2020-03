Series que no pudiste ver porque no te daba la vida:

The Boys

¿Qué pasaría si los superhéroes abusaran de su poder? En esta serie el grupo más atípico se une para destapar la gran conspiración de los héroes más peligrosos del mundo, con una estética muy rollo 'V de Vendetta' y 'Watchmen' que te conquistará.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

Succession

Su primera temporada pasó desapercibida y la segunda ha sido tan espectacular que es la nueva niña bonita de HBO. Juegos de poder, traiciones y la familia más disfuncional del mundo con unas interpretaciones brillantes, ¿quién necesita 'Juego de Tronos'?

La puedes ver en HBO.

La familia Roy en 'Succession' | HBO

Fleabag

Te han hablado de ella mil veces y ganó tantos premios que se te hizo bola, pero te lo volvemos a decir: Phoebe Waller-Bridge es maravillosa y necesitas ver esta serie. Te reirás, sentirás vergüenza ajena e incluso acabarás con el corazón un poco encogido.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag' | Amazon

Euphoria

Si todavía no has visto esta serie protagonizada por Zendaya este es el momento. Una de las mejores ficciones de 2019 que no te dejará indiferente: violencia, sexo, drogas y la vida adolescente desde el punto de vista 2.0.

La puedes ver en HBO.

Zendaya y Jacob Elordi en 'Euphoria' | HBO

Series para empezar con tus compañeros de cuarentena:

Las "serias"

No hables con extraños

¿Y si un extraño pusiera tu vida patas arriba desvelando secretos de tus seres queridos? Una historia compleja y oscura con un final cerrado que os mantendrá pegados a la pantalla con sus misterios. Está basada en la exitosa novela de Harlan Coben.

La puedes ver en Netflix.

Hannah John-Kamen en 'No hables con extraños' | Netflix

El visitante

Si eres fan de Stephen King, esta serie adapta uno de sus libros con una historia de asesinatos y toques sobrenaturales. Para pasar un buen rato entre suspense y misterio.

La puedes ver en HBO.

Las menos "serias"

Un lugar para soñar

Es como si fuera una película de sobremesa extendida en 10 capítulos. Un pueblo pintoresco, una forastera con un secreto, y muchos habitantes dispuestos a ayudarse a toda costa. Maravillosa para los momentos de encefalograma plano.

La puedes ver en Netflix.

Jack y Mel, protagonistas de 'Un lugar para soñar' | Netflix

Anne with an E

Perfecta si estás en casa con tus padres. Un relato de época basado en la historia de 'Ana de las tejas verdes' con una protagonista fuerte y adorable. Un chute de positivismo muy evocador.

La puedes ver en Netflix.

La protagonista de 'Anne with an E' | Netflix

Series de las que es el mejor momento para ponerte al día:

Westworld

Una de las series más elaboradas de los últimos años, llena de referencias, detalles ocultos y misterios. La ficción del hermano de Christopher Nolan es una oda al libre albedrío y a las complicaciones de la inteligencia artificial, pero su trama se hizo tan complicada que igual aunque la hayas visto necesitas una revisión ahora que llega su tercera temporada. Si no, igualmente te hará pensar para rato.

La puedes ver en HBO.

Liar

¿Quién miente? Esta serie británica con dos versiones y solo 6 capítulos tuvo tanto éxito en 2017 que, pese a su final supuestamente cerrado, ahora se ha estrenado su segunda temporada. Tanto si ya no la recuerdas bien como si se te pasó, es de esas que te enganchan y ya no tienes que esperar para su continuación.

La puedes ver en HBO.

Los protagonistas de 'Liar' | iTV

Series para perderte en un happy place:

The Good Place

¿Son los humanos capaces de mejorar? ¿Quieren hacerlo? Lo que parecía una liviana comedia sobre el Más Allá se convierte pronto en una espiral sin freno de cuestiones filosóficas, situaciones absurdas y un humor muy particular. Se te olvidará todo mientras te enamoras de sus personajes imperfectos.

La puedes ver en Netflix.

#Luimelia (ATRESplayer PREMIUM)

La relación tan auténtica de sus protagonistas y los importantes temas que trata te conquistarán en esta adorable serie. 'Luimelia' está hecha con tanto mimo y detalle que puedes seguir incluso la historia más allá de la pantalla con las redes sociales de los personajes.

La puedes ver aquí en ATRESplayer PREMIUM.

Friends

Sobran las palabras. Siempre es buen momento para volver al Central Perk.

La puedes ver en HBO.

Series de muchas temporadas para una maratón épica:

Outlander

Tras el reciente estreno de su temporada 5 es el momento perfecto. Es la serie de época del momento con una pizca de novela rosa donde sus protagonistas Claire y Jamie te dejaran siempre con ganas de más. Viajes en el tiempo, amor, guerra, unión familiar y mucha pasión.

La puedes ver en Netflix.

How to get away with murder

La reina de los giros locos es perfecta para una maratón. Con sus tramas que van a la velocidad del rayo, los momentos 'queen' de Viola Davis y las locuras que cometen los alumnos, no vas a echar de menos la calle ni un poquito.

La puedes ver en Netflix.

Annalise Keating en 'Cómo defender a un asesino' | ABC

Vikingos

Si 'Juego de Tronos' dejó un vacío en tu corazón estos nuevos guerreros lo llenarán. Las temporadas se te pasarán volando y las escenas de batalla no te dejarán parpadear.

La puedes ver en HBO.

Lagherta y Ragnar en 'Vikingos' | History Channel

Series cortitas para momentos de desconexión:

Esta mierda me supera

La última adición adolescente de Netflix mezcla el humor más irónico de la generación Z con ese tono sobrenatural y a la vez naive que nos conquistó en 'Stranger Things'.

La puedes ver en Netflix.

Brooklyn Nine-Nine

En una época en la que parece que ya no quedan comedias al uso, los policías de la comisaría de Brooklyn se mantienen en plena forma con su humor absurdo y sus personajes adorablemente desastrosos.

La puedes ver en Netflix.

Las 10 curiosidades que debes saber sobre 'Brooklyn Nine-Nine' | neox

Good Girls

Las criminales más peligrosas son las madres de los suburbios que están dispuestas a todo por su familia. Mezclando momentos divertidos con otros de tensión, las situaciones locas de estas mujeres en su incursión amateur al crimen te van a entretener y mucho.

La puedes ver en Netflix.

Las protagonistas de 'Good Girls' | Objetivo TV

Si eres fan de las distopías:

La Valla (ATRESplayer PREMIUM)

Esta serie española en una sociedad apocalíptica ha conquistado por su suspense y la espectacular ambientación de su historia. Te llamará por su premisa y te quedarás por sus grandes interpretaciones con actores como Olivia y Ángela Molina o Unax Ugalde.

La puedes ver aquí ATRESplayer PREMIUM.

Years and Years

La serie británica parece haber saltado a formar parte de la cultura popular en un tiempo récord, y si estás cansado de que hagan referencias a ella sobre lo que estamos viviendo, es tu momento de despejar las dudas.

La puedes ver en HBO.