La razón por la que Nairobi murió en 'La casa de papel' parece estar en la temporada 5

'La casa de papel' cada vez está más cerca de estrenar la temporada 5 y ya están calentando motores con algunas declaraciones. La serie original de Atresmedia estrenará este 3 de septiembre la primera parte de la quinta temporada continuando con los eventos que concluyeron en la anterior. Atención que a partir de aquí habrá SPOILERS, por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer.

El Profesor, pillado por la policía Alicia Sierra, eso sí, no parece dispuesta a llevarle ante las autoridades y tiene pinta de que se tomará la justicia por su parte. Si ya es una situación dramática la banda está en serios problemas dentro del Banco de España, y más si añades la muerte de Nairobi, interpretada por Alba Flores. Así terminaba una temporada que nos dejaba con el corazón en un puño.

Y para empezar a levantar el hype de los fans han aparecido Jesús Colmenar, productor ejecutivo de la serie y Álvaro Morte, actor que interpreta a El Profesor y han soltado una primera gran pista relacionada con la muerte de Nairobi. Colmenar empieza explicando: "La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que se estaba preparando en esta última temporada".

"Matamos a nuestros personajes y esto añade tensión. Es algo bueno que no sepamos quien va a ser el siguiente en morir y no saber lo que va a pasar. Se suponía que ella no debía estar allí. Creo que esto le da un mayor impulso a nuestros personajes, algo que de otra manera sería demasiado complejo de realizar", termina Colmenar en TvLine.

Álvaro Morte ha acompañado a estas declaraciones y, ejerciendo su papel como un hombre misterioso, ha lanzado esta bomba: "Esto es un gran añadido que aporta realidad por no saber lo que puede pasar y contribuye al elemento sorpresa. El Profesor estaba a punto de tener un hijo con Nairobi, pero eso es otra historia".

