Primeras declaraciones de Manel Navarro tras Eurovisión 2017

Manel Navarro habla tras su paso de Eurovisión

El representante español de este año en el Festival de Eurovisión, Manel Navarro, ha hablado con la prensa tras quedar último en el certamen con su canción Do it for your lover. El catalán ha hecho balance de su actuación y se ha pronunciado sobre le gallo que le salió mientras cantaba y del que todo el mundo está hablando.