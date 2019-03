La prensa se hace eco de la "frustrada" entrevista a Ruiz Mateos en Espejo Público

José María Ruiz Mateos se ha sentado en exclusiva en Espejo Público para hablar del escándalo que rodea a Nueva Rumasa. La entrevista de esta mañana ha resultado todo un intento par parte de Susanna Griso de aclarar los entresijos del escándalo y se ha convertido en "la entrevista más frustrante que he hecho", según ha confesado la propia Griso después.



"Esto es absurdo, ¿a dónde van?, ¿por qué dan entrevista si esto es un monólogo?", le reprendía Griso a Ruiz Mateos mientras éste continuaba a lo suyo: "¿Es usted sorda?... No me hable de chorradas".



De nuevo, las redes sociales han participado como "voz" de los espectadores. Parecía que Susanna Griso ya se lo veía venir y así lo apuntó en su cuenta de Twitter esta mañana: "Hoy en 'Espejo Publico' entrevisto a Ruiz-Mateos. Que Dios (y Botín) nos coja confesados".



Susanna Griso y el 'hashtag' del programa #RuizMateosenEP se han convertido en 'trending topics' nacionales. La entrevista ha llegado a ser uno de los temas más comentados a nivel mundial en Twitter: Ruiz Mateos ha sido 'TT' mundial.



Los medios digitales no han esperado para hacerse eco. Vertele ha recogido la 'surrealista' entrevista de Espejo Público: "El 'show' de Ruiz Mateos y la entrevista más "frustrante" de Susanna Griso en Antena 3".



En la edición digital del diario 'Público' recogen el hecho de que el empresario "no ha contestado a ninguna pregunta en la entrevista con Susana Griso". El portal sobre televisión Formula TV también ha recogido las descalifiaciones de Ruiz Mateos hacia Susanna Griso.



'La Información' también se hace eco de las no declaraciones de Ruiz Mateos y de la frustración de la periodista de Antena 3 tras el "monólogo absurdo" del empresario.



El diario económico 'El Economista' informa sobre el intento de Griso de realizar una entrevista al empresario de Nueva Rumasa: "Déjeme hacer una entrevista... Déjeme formularle qué ha hecho con los ahorros de Nueva Rumasa...". Y cómo éste ha evitado responder a sus preguntas: "Yo no pierdo el tiempo con esas chorradas... voy a lo grueso...".