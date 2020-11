El piropazo de Maxi Iglesias a Andrea Duro tras ver esta foto de su compañera en 'Física o Química'

Andrea Duro sorprendía a todo sus seguidores con un cambio look tras cortarse en el pelo hace unas semanas y despedirse de la larga melena que ha lucido en los último años. Una nueva imagen con la que no puede estar más guapa y que revelaba junto a una importante reflexión:

"No siento que sea la misma de hace años, ni siquiera de un año aquí. Y pensé... Si no me siento la misma de antes... ¿por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada? Pues HOLA renovación, es un gusto convivir contigo. Benditos cambios, en general... no es solo el corte de pelo, es todo lo que significa", decía.

Desde entonces no había vuelto ha publicar muchas imágenes en Instagram y había estado un tanto alejada de la red sociales, hasta ahora. Andrea ha compartido una imagen donde aparece radiante junto a la que escribe: "Hola cariño, he vuelto".

Una instantánea que ha recogido una gran cantidad de comentarios donde destacan lo bella que está Andrea. Uno de estos mensajes ha sido el que ha recibido de su compañero en 'Física o Química' Maxi Iglesias quien le ha dejado todo un piropazo que puedes descubrir en el vídeo de la noticia.

