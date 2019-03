Mario Casas desmiente que vaya a estar en la tercera temporada de 'La casa de papel'

El Profesor prepara un nuevo golpe para la tercera temporada de 'La casa de papel', pero su banda no contará con la ayuda de Mario Casas. El actor ha desmentido los rumores de su posible fichaje por la nueva entrega del éxito internacional de Series Atresmedia.

'La casa de papel' tendrá una tercera temporada tras el acuerdo sin precedentes en España entre Atresmedia y Netflix, junto con Vancouver Media. Según adelantó Jesús Colmenar, productor de la ficción, a una radio de Paraguay, estos nuevos capítulos volverán a "retomar los personajes. Todos volverán de una forma u otra".

Casas se ha centrado su carrera cinematográfica con éxitos taquilleros como 'Contratiempo', de Atresmedia Cine, y ha pospuesto su regreso a la televisión: su último trabajo en la pequeña pantalla fue el de Ulises en 'El barco' de Antena 3 entre 2011 y 2013.

"Nada, me lo mandaron por gracia mis colegas intentando vacilarme pero no. Además no me gusta, soy un tío que cuando hay un proyecto nunca compagino, me gusta centrarme", ha declarado Mario Casas durante la presentación de su nuevo proyecto, 'Instinto' de Movistar+ para el 2019.