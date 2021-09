Lolita, Mar Regueras o Luis Merlo se despiden de Jordi Rebellón tras su repentina muerte: "Duele en el alma"

Más información Muere el actor Jordi Rebellón a los 64 años

El mundo de la televisión española está de luto tras conocer la repentina muerte del actor Jordi Rebellón a los 64 años. El actor de 'Amar es para siempre' fallecía este 8 de septiembre después de sufrir un ictus el pasado 7 de septiembre.

Ha sido su agencia de representación quien ha dado la noticia con un mensaje en su cuenta de Instagram: "Desde Garay Talent tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro representado y amigo #JordiRebellón. Siempre estarás en nuestros corazones. Queremos mandar un abrazo enorme a toda su familia y amigos. Descansa en paz", rezaba la publicación.

Una noticia que ha llenado de pena a muchos de los compañeros de profesión con los que Jordi se había cruzado a lo largo de su trayectoria profesional. Así, muchos son los que se han apresurado a despedirse del intérprete en sus redes sociales con emotivos mensajes de despedida.

Este es el caso de Lolita quien escribe: "Te conocí en hospital central como el doctor Vilches, y nos hicimos amigos la vida nos volvió a juntar en Don Juan tenorio y en unas cuantas series más, sobre todo la vida nos junto, nos llamábamos de vez en cuando, pero nos queríamos de verdad, que te hayas ido para siempre duele, duele en el alma, amigo hasta siempre. Te has ido en silencio, hombre de pocas palabras y grande de sentimiento".

"Querido #compañero y #amigo echaré de menos volver a encontrarte en algún teatro y recordar los momentos tan felices que vivimos en 'Hospital central'. Ser actor, actriz es un trabajo muy duro, que poca gente sabe. Encontrar una oportunidad para ganarte la vida es remota, sin duda tú la tuviste con #hospitalcentral. Fuiste y serás el #alma de esa serie. Creo que lo que más me duele y me indigna es que te hicieran tan difícil (como a otros compañeros de profesión) los últimos años de tu vida inventándose deudas y creándote un sufrimiento y estrés que nadie se merece. Quizás ya tienen lo que querían, lo que te habías ganado trabajando pero nos han robado un amigo y un compañero", dice Mar Regueras.

Luis Merlo publica en Twitter: "Me acabo de enterar del fallecimiento de Jordi Rebellón, buen actor y mejor compañero. D.E.P".

"Fallece el actor Jordi Rebellón a causa de un ictus. Un buen actor. Siempre que coincidí con el me transmitió una sensación de afabilidad y nobleza, de simpatía y cercanía. DEP, y mis condolencias a sus seres queridos.", se despide Santiago Segura.

Silvia Marsó comparte: "No me puedo creer que haya muerto mi querido compañero Jordi Rebellón. Estuvimos juntos más de tres años haciendo #aquinopaganadie de #dariofo y le recordaré siempre como un compañero excepcional, adorable, generoso y humano. No tengo palabras D.E.P".

El actor Fernando Ramallo escribe incrédulo: "Sin entender muchas veces a esta vida caprichosa. Que por un lado hay que valorarla pero por otro lado la desprecias cuando es tan injusta. D.E.P #jordirebellon . 64 años. Se fue. De la noche a la mañana. Sin más"