Llega la nueva temporada de 'Crónicas vampiricas' y su spin-off 'The Originals'

Nadie puede negar que el fenómeno vampírico ha calado hondo. En la literatura, en la gran pantalla y en la televisión los amantes de estos inmortales siguen de una manera fanática todas las nuevas historias y aventuras que se crean en la actualidad. Cada una con normas nuevas que desafían al género del que provienen pero todas ellas con un denominador común: una ferviente historia de amor.



'Crónicas vampiricas', es un claro ejemplo del éxito de estas criaturas. La historia a tres bandas de Elena y los hermanos Salvatore que deja indiferente a nadie estrena su quinta temporada en TNT.



La historia de Stefan Salvatore (Paul Wesley) y Damon Salvatore (Ian Somerhalder), dos vampiros obsesionados con Elena Gilbert (Nina Dobrev), se ha convertido en todo un fenómeno entre sus numerosos seguidores. Romance, magia, criaturas sobrenaturales, sensualidad y personajes carismáticos son algunos de los ingredientes del éxito de 'Crónicas Vampíricas'.



Las vidas de los protagonistas tejen una intrincada red de amoríos, traiciones, muertes y dobles intenciones. Aunque todos quieren superar lo acontecido, el pasado les persigue tenazmente y no podrán escapar de él tan fácilmente.



Además, en 2014 los seguidores de esta serie están de enhorabuena porque también en febrero una nueva historia de vampiros llega a TNT. Se trata del spin-off de 'Crónicas Vampíricas', 'The Originals', que se centra en la familia de los vampiros originales, con Klaus Mickaelson (Joseph Morgan) como protagonista.



"El poder reside en la familia". Este es el juramento que hace más de mil años hicieron los miembros de una familia de vampiros. Pero los siglos se han sucedido inexorablemente y el tiempo, la tragedia y el ansia de poder han debilitado los lazos de la otora poderosa familia de Los Originales, la nueva serie que llega a TNT en febrero.



Se trata del spin-off de 'Crónicas Vampíricas', que tiene como protagonista el híbrido entre vampiro y hombre-lobo Klaus Mikaelson (Joseph Morgan), un personaje que rápidamente captó la atención de los espectadores de la saga tras su paso por la serie.



'The Originals' se enmarca en Nueva Orleans, la ciudad que "Los Originales" juraron no pisar nunca más. Es una serie con tintes sobrenaturales, mucha sensualidad, ambición, vampiros y brujas. Además de Joseph Morgan, completan el reparto Daniel Gillies, Claire Holt, Phoebe Tonkin, Charles Michael Davis, Daniella Pineda, Leah Pipes y Danielle Campbell. El excelente arranque de 'Los Originales' en su emisión en Estados Unidos ha propiciado que se firme el rodaje de la temporada completa.