Javier Calvo, Javier Ambrossi o Ester Expósito escriben a Isabel Torres ('Veneno') tras anunciar que le quedan 2 meses de vida

Isabel Torres conquistó a todo el mundo tras ver encarnar de manera magistral a la versión más adulta de Cristina Ortiz en 'Veneno', la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi para ATRESplayer Premium donde narraban la vida de la televisiva.

Ahora, la actriz de 52 años ha publicado un vídeo en su cuenta personal de Instagram donde se despide de todos sus fans debido a que ha empeorado del cáncer que padece y los médicos le han dado una esperanza de vida de 2 meses.

"Este es el último vídeo que voy a hacer, en principio me han dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero", dice en parte del vídeo que puedes ver aquí al completo.

Tras ver la publicación de Isabel muchos son los comentarios que ha recibido la intérprete donde le mandan todo su cariño y fuerza.

Los mensajes de sus compañeros en 'Veneno'

De entre los mensajes que ha recibido destacan especialmente los de sus compañeros en 'Veneno'. Así Javier Calvo le escribe: "TE QUIERO. FUERZA ISABEL, TODO MI AMOR". Mientras que Javier Ambrossi le dice: "Mucha fuerza mi amor".

Daniela Santiago, quien interpreta a la Veneno adulta, comenta: "Mucha fuerza Isabel! Deseo de todo corazón que te mejores, te mando un abrazo enorme lleno de energía bonita y positiva".

"Te quiero. Toda mi fuerza y amor", escribe Jedet, la versión más joven de Veneno.

Ester Expósito, quien también sale en la serie de ATRESplayer Premium, comenta: "Te mando toda mi fuerza y apoyo Isabel". Mientras que Valeria Vegas, la escritora del libro en el que se basa la serie, dice: "ISA LINDA, MUCHA FUERZA. BESOS Y ENERGÍA POSITIVA".

Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres, protagonistas de Veneno | Atresplayer

Muchos otros famosos le mandan su apoyo

No solo han sido sus compañeros de 'Veneno' quienes han querido estar al lado de Isabel Torres en este momento. Así, Eva González, la presentadora de 'La Voz' en Antena 3, escribe: "Ánimo Isabel. Fuerza". Bibiana fernández le manda muchos corazones. Y, Máximo Huerta le dice: "Todo el cariño del MUNDO".

La actriz Itziar Castro comenta: "Isabel bonitaaaaaa, estoy contigo, te mando todas las energías del mundo, eres maravillosaaaaaaaaaaaaa y un ejemplo. Te quiero. Fuerza".

Paula Echevarría ha sido otra de las actrices que han querido mandar su afecto a la intérprete: "Querida Isabel.... todo mi amor...".

"Isabel te amamos todos tus fans. Eres un ejemplo. Mucha fuerza y mucho amor para ti", cometa Beatriz Luengo.

Alaska se une con este mensaje: "Luz en tu camino, serenidad, paz… y cárgate con todo el amor que te enviamos". O Falete quien comenta: "Vamos mi reina q tú puedes. Estamos contigo guerrera".

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Carla Antonelli, la política y ex-diputada de la Asamblea de Madrid: "Ay Isabelita, tanto amor, cariño y ternura, que te diría que nos desgarras el corazón, pero hasta decirte eso sería egoísta porque solo tú ahora mismo estás en tu piel y lo que sientes. No me salen las palabras para darte más ánimo de las que te he dicho en público y privado, pero si te puedo decir que en lo personal siempre te tendré presente, eres la chica increíble que conocí por primera vez como candidata al Carnaval de Gran Canaria, eres la ternura frágil que nos hicimos un selfie frente a la naturaleza que nos asombraba en La Palma, justo ocho días antes que explotara ese demonio. Pero eres también la capacidad de enfrentar momentos muy difíciles con una sonrisa y además de darnos las gracias, cuando las gracias te las tenemos que dar todas y todos los que hemos conocido. Gracias a ti por ser y existir. Te quiero, te queremos".