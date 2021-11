Isabel Torres ('Veneno') anuncia que le quedan 2 meses de vida en su "último vídeo"

Isabel Torres, la actriz que interpretó a la versión más madura de Cristina La Veneno en la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi para ATRESplayer Premium, ha contado que ha empeorado del cáncer que padece y que los médicos le han dado una esperanza de vida de 2 meses, por lo que ha querido despedirse de sus seguidores con este duro vídeo:

"Hola a todos, este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles un poco como estoy", explica la actriz, de 52 años, al comienzo del vídeo.

"He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y he estado ingresada en el hospital aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga que me está cuidando, mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Este es el último vídeo que voy a hacer, en principio me han dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero, si los supero bien y si no los supero, pues también, que vamos a hacer, la vida es así. Se me murió un primo hace poquito, la vida es así de caprichosa", continúa diciendo.

"Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis seguidores, a todos mis fans que han estado al lado mío, apoyándome. A mi familia, sobre todo a mi familia y mis primas. Fui a Madrid a un ensayo y no salió tan bien la cosa, no fue lo que yo pensaba, me deterioró muchísimo. El vídeo es para decirles que les quiero mucho. No saben lo que me duele, el dolor es lo peor de todo ello", explica Isabel en el vídeo.

"Quiero darles las gracias a todos por lo que han hecho por mi, y que la vida es tan bonita y hay que vivirla. Todo, la radio, la tele, todo ha sido maravilloso. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo ha sido un placer conoceros, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Cuídense muchísimo, y nos vemos pronto si Dios quiere, y si no nos vemos en el cielo", termina diciendo.