"En la fusión de laSexta y Antena 3, el grande no se comió al pequeño"

laSexta acaba de cumplir diez años desde que comenzó su andadura. En solitario los primeros seis y junto a Antena 3 desde 2012, una fusión que, según asegura el director general de Atresmedia Televisión, Javier Bardají, se llevó a cabo en tiempo récord y "sin que el grande se comiera el pequeño".



En una entrevista, Bardají hace balance del aniversario que ahora celebra la cadena y que, a su juicio, se ha convertido en referente de actualidad porque los espectadores la sienten como una cadena "defensora" de sus intereses, que está al pie de la calle y que cuenta con todos los puntos de vista. Para el máximo responsable de la Dirección de Televisión de Atresmedia, después del apagón de canales de TDT del año pasado y la llegada de nuevos operadores, el sector televisivo entra en una "fase de estabilidad", que augura "muy beneficiosa" para el negocio.



PREGUNTA: ¿Qué balance hace de los diez años de laSexta?

RESPUESTA: laSexta cumple 10 años en su mejor momento. Es una televisión comprometida e innovadora, ha cerrado 2015 con el mejor dato de su historia, un 7,4 %, y cuenta con un excelente perfil comercial. Todo ello la ha convertido en una televisión muy rentable (...) Ha sido un ejercicio de complicidad y mestizaje de equipos y de ideas muy enriquecedor para el Grupo.



P: Antena 3 y laSexta forman parte de uno de los grupos de comunicación más potentes del país, ¿cómo conviven ambas cadenas tan distintas y con dos líneas editoriales diferentes?

R: Hemos hecho de la diferencia un valor, no un problema y lo hemos convertido en un rasgo distintivo de nuestro grupo: el respeto a la diversidad. Somos un grupo plural y diverso porque la audiencia es plural y diversa. Sin duda, Atresmedia es el grupo que mejor refleja la realidad de la sociedad española en este sentido. Pero aunque Antena 3 y laSexta son diferentes, tienen en común valores televisivos como la calidad, el respeto por el espectador, hacer una televisión con límites y comercial. Ambas comparten también una marca coherente con su público. Estos valores compartidos son una seña de identidad del Grupo.



P: Desde su fusión en 2012, ¿cómo han logrado integrar laSexta?

R: El trabajo de la fusión fue encajar laSexta en nuestro modelo, respetando las bases que habían fijado los fundadores, con José Miguel Contreras al frente como principal ideólogo, y destruir el mito sobre la gestión problemática de una fusión: la hicimos en tiempo récord y sin que el grande se comiera al pequeño. Un mismo equipo de televisión ha sido capaz de conformar una oferta diferente, pero sobre todo complementaria. Me siento muy orgulloso del talento y acierto de todos los profesionales que lo han hecho posible.



P: Hace tiempo en Atresmedia se plantearon hacer una televisión "con límites". ¿Radica ahí su éxito?

R: Cuando nos lo planteamos, la calidad parecía un terreno exclusivo de las televisiones públicas, se pensaba que no se podía hacer una televisión comercial y con buena reputación a la vez. Parecía una locura intentar que una generalista lograra aunar audiencia con límites a la hora de conseguirla, así como éxito y reconocimiento. No son incompatibles. Pero Atresmedia Televisión ha demostrado que era posible: hemos consolidado un modelo de éxito, sostenible, rentable y líder del sector, que integra las necesidades comerciales con el reconocimiento de la sociedad.



P: LaSexta terminó 2015 alcanzando su récord histórico y por delante de su principal rival, Cuatro. ¿Qué objetivos de audiencia se marcan en 2016?

R: No hay un solo mes desde la fusión en 2012 que laSexta no crezca con respecto al año anterior (...) Nos proponemos seguir apostando por la calidad en todos nuestros contenidos y mantenernos como referencia informativa, en las grandes citas de actualidad.



P: ¿Qué va a encontrar nuevo el público esta temporada en laSexta? ¿Ficción en el prime time?

R: En las próximas semanas vamos a estrenar Pekín Express, tendremos nuevas temporadas de 'Pesadilla en la cocina', 'El jefe infiltrado', 'El club de la comedia', 'Policías'..., y abordaremos la ficción con 'Merlí', una serie basada en la figura de un profesor de filosofía. Además se mantienen programas que siguen batiendo récords de seguimiento: 'El Intermedio', 'Salvados', 'El Objetivo', 'Jugones' y 'Equipo de Investigación', así como todos los espacios de información que produce laSexta Noticias.



P: LaSexta se ha posicionado entre el público como referente de actualidad ¿Qué les diferencia de sus competidores?

R: Seguro que hay muchos factores pero, si tuviera que elegir solo uno, sería el compromiso. Los espectadores buscan laSexta para informarse por su capacidad para empatizar con ellos: nos sienten como una cadena defensora de sus intereses como ciudadanos, al pie de la calle y que cuenta con todos los puntos de vista. Además, lo hacemos con una narración y puesta en escena innovadora y atrevida, con prescriptores indiscutibles, y de forma muy divulgativa y cercana. Hacer equipo con Antonio García Ferreras y Cesar González Antón es un lujo y es muy fácil. P: ¿Cuáles son los retos de la cadena para los próximos años? R: Uno de ellos es, sin duda, consolidar el crecimiento que la ha convertido en la tercera cadena privada de nuestro país. Para ello, hay que mantener las apuestas de éxito tanto de entretenimiento como de actualidad, pero también seguir innovando para sumar nuevos espectadores y que los que ya son seguidores sigan sorprendiéndose con nuestra oferta y considerándola su referencia.

P: ¿Qué radiografía hace del panorama televisivo actual?

R: Todo apunta a que, tras el apagón de canales de TDT y la llegada de nuevos operadores al sector televisivo, entramos en una fase de estabilidad, que sumada a la recuperación económica, será muy beneficiosa para nuestro negocio. Además, se produce la constatación de dos grandes modelos de hacer y entender la televisión, antagónicos pero complementarios. Nosotros seguiremos apostando por la industria, la calidad, el talento y la creatividad.