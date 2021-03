Esta semana recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt después de sufrir en la noche del martes un fatal accidente de tráfico. El cantante, de 39 años, iba conduciendo su coche por las calles de Matará (Barcelona) cuando se chocó frontalmente con un autobús.

Su muerte ha sido un duro golpe no solo para todos sus fans y sus seres queridos, que han querido demostrar su cariño hacia Álex en redes sociales y llenarlas de mensajes de amor en su memoria. Incluso sus antiguos compañeros de televisión quisieron despedirse de él.

Como podrás recordar, antes de darse a conocer en 'OT 1', Casademunt participó como actor en la serie de Antena 3 'La sopa boba', que también estuvo protagonizada por Lolita Flores, y fue precisamente la cantante la que quiso dedicarle unas palabras de aprecio para despedirse de él tras conocer su fallecimiento.

Dado que Casademunt tenía una trayectoria profesional de lo más versátil, también estaba inmerso en el mundo de la pequeña pantalla y por eso conocía y tenía contacto con muchos de los actores de nuestro país, como es el caso de Angy Fernández.

La actriz que interpreta a Paula en 'Física o Química' ha querido recordarle con una tierna foto y un bonito mensaje donde cuenta lo importante que era para ella Álex Casademunt y lo mucho que lo quería: "Que importante es decirle a alguien que lo aprecias o que te acuerdas de él. Me acordaba mucho de él y no se por qué no se lo dije".

En el vídeo de arriba te dejamos el mensaje al completo y puedes encontrar las fotografías que Angy ha compartido con Álex Casademunt.

...

