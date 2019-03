¿Qué pasará este año? España quedó en última posición en Eurovisión 2017

Con la canción 'La la la', España ganó por primera vez el Festival de Eurovisión hace ya 50 años. Manel Navarro no pudo emular a Massiel con su tema "Do it for your lover" el año pasado en Kiev. El cantante quedó en última posición con tan sólo cinco puntos del voto del público, justo por detrás de Alemania.

No era la primera vez que España quedaba a la cola de la clasificación. Navarro repitió el resultado de Lydia en 1999, mientras que nuestros vecinos se alzaban con la victoria. Portugal organiza este año por primera vez el Festival de Eurovisión, tras el triunfo de Salvador Sobral con su canción "Amar pelos dois".

El Altice Arena de Lisboa acogerá el próximo 12 de mayo la gran final de Eurovisión 2018, donde volveremos a ver a Sobral cantando, tras superar con éxito su trasplante de corazón, junto a Caetano Veloso.

Amaia y Alfred representarán a España con el tema "Tu canción", compuesto por Raúl Gómez, ganador de la segunda edición de 'El Número Uno' de Antena 3. Los cantantes parten como favoritos para ganar el certamen en las casas de apuestas, aunque cuentan con una dura competencia. ¿En qué posición quedarán? Está claro que no será difícil mejorar la puntuación del año pasado...