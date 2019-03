Manel Navarro fue el cantante que representó a España en la pasada edición del Festival Eurovisión en Ucrania. Navarro interpretó la canción "Do it for your lover", tema que levantó muchas críticas no sólo por el sonado "gallo" sino también por haber quedado en última posición en el certamen.

Lo cierto es que poco se sabe de su trayectoria después de su participación en Eurovisión 2017. Sin embargo, el pasado lunes 29 de enero Navarro reapareció para pasar el testigo de Eurovisión a Amaia y Alfred, que representarán a España en el festival con un dúo interpretando "Tu canción". El tema está compuesto por el ganador de la segunda edición del talent de Antena 3 'El número 1', Raúl Gómez.

Tras el periplo eurovisivo, Manel Navarro regresó a sus orígenes musicales con "Keep on falling", un tema intimista que retrata al artista que es hoy en día. Una historia de superación, de levantarse tras cada batacazo que te da la vida. Además, hemos podido verle varias veces en 'Tu Cara Me suena', una de ellas cuanto imitó a Ed Sheeran.