El emotivo discurso de Roberto Leal en los Premios Ondas 2021: "Me da coraje que mi padre no pueda vivir esto"

Este martes se celebró la 68 edición de los Premios Ondas donde Roberto Leal recibió el galardón a Mejor Presentador por su brillante labor en 'Pasapalabra', el programa de Antena 3.

El presentador sevillano se mostró muy ilusionado por este reconocimiento y dio el discurso más especial de la noche y que ha sido muy aplaudido por las redes sociales por la humildad y amabilidad que siempre demuestra Roberto, que hizo una adorable emboscada a su madre para subirla al escenario y dedicarle el premio.

"Quería felicitar a todos los compañeros y compañeras que se han llevado el Ondas en 2020 y 2021. De verdad, esto es una noche mágica que no nos va a quitar nadie ya. Y quería evidentemente dar gracias a Atresmedia por confiar en mí para ponerme al frente de un programa que es de todos, ¿no? Y que siempre ha sido así, 21 años de 'Pasapalabra'...", agradecía el presentador.

"Y no solamente por esa oportunidad, sino también por poder disfrutar (ya me lo habían dicho) de un equipo como son mis compañeros. Yo se lo quería dedicar, pero no se lo puedo dedicar porque este premio es suyo. Entonces lo único que puedo hacer es compartirlo también con cada uno de ellos. Y por la paciencia que han tenido conmigo desde el principio, porque ya os digo que la han tenido. Así que gracias de verdad. Y ojalá sea por muchos años", añade sonriente.

"Cuando te dan un Ondas te acuerdas de mucha gente, de cuando empezaste en la radio, de tu pueblo, de tus amigos de toda la vida, de la universidad, de tus profesores que te mandan mensajes y te felicitan, de todos los programas por los que has pasado, de todos los jefes que confiaron en ti y te dijeron, 'vamos a probar a este chaval'", cuenta Roberto.

"Y de gente que luego también te han dado oportunidades grandísimas. Te acuerdas de la familia, aquí todo el mundo nombra a su familia y es normal, son nuestros pilares, son los que pagan las ausencias, son los que al final se comen muchos marrones y esos marrones no se premian, que es la soledad de, en mi caso, un padre que está mucho tiempo fuera de casa, así que se lo quiero dedicar, pues fijaos: A mi hermana, a mis cuñados, a mis suegros también. Diréis, 'qué tontería', pero es que sin ellos no podría estar aquí porque están con mis dos niños. Bendito concilio también gracias a ellos".

"Y por supuesto se lo quiero dedicar a mi mujer, a la que conocí en el oficio. La conocí en el comedor de Antena 3, no es muy romántico, no puedo volver allí cada año porque la conocí en un buffet, pero bueno, eso que se queda. Sara, te quiero con locura y mira, al final son ensaladas e hicimos un bonito aliño que son Lola y Leo, que algún día entenderán digo yo qué hacía su padre aquí hablando solo delante de tanta gente recogiendo un premio como este".

"Te acuerdas de la gente que está y de los que no están. No es pena, pero como decimos en mi tierra, me da mucho coraje que mi padre no pueda vivir esto", decía con emoción y el público estalla en aplausos. "Ahora va a hacer dos años que se fue y me da lástima. Pero le quiero dar la vuelta al calcetín, y os prometo que dije que no la iba a enredar, y la voy a enredar, porque hoy he venido con mi madre de acompañante y está en primera fila. Yo sé que esto no se puede o no se debe hacer pero te voy a pedir que subas por favor, mamá, porque quiero decirte algo que es muy importante para mí". Así, Mercedes Guillén subía por sorpresa al escenario ayudada de Jordi Évole ante una gran ovación de los asistentes.

"Somos el tiempo que nos queda. Esto es una realidad. Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque, como os digo, Pepe no está, mi madre sí... Decía Francino, decía el jurado que este premio me lo dan por la versatilidad, eso se puede aprender al fin y al cabo, estando en muchos programas, en la facultad, no sé, al final con la confianza de gente que te pone ahí. Pero la bondad, hostia, pues es un matiz, que la bondad para mí eres tú, lo era papá y lo eres tú. Entonces te lo digo de corazón, si este premio es por bondad, este premio va a ser para mi madre, va a ser para ti, te pido por favor que lo pongas en la mesa del salón para que todas tus amigas vayan a verlo, y pongamos el foco en el premio y no en la foto de la comunión que preside el salón 35 años... y que ya es hora de que lo cambies", termina entre risas y vítores. "Te quiero".

