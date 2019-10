Andrea Duro nos robó a todos el corazón con su personaje de Yoli en 'Física o química'. Entonces la actriz era una adolescente que alcanzó la fama con esta serie de Antena 3 pero el tiempo ha pasado y ahora acaba de cumplir 28 primaveras.

Duro celebró su cumpleaños por todo lo alto con una espectacular fiesta sorpresa de disfraces. La intérprete escogió para el momento meterse en la piel de uno de los personajes femeninos más atractivos del cine actual, Harley Quinn.

La villana de Batman volvió a cobrar protagonismo después de ser encarnada por Margot Robie en 'Escuadrón suicidada' donde aparecía junto a su inseparable Joker.

En esta ocasión Andrea también ha contado con su particular payaso de Gotham, Juan Betancourt, su novio, aunque para la caracterización el modelo cubano ha preferido elegir el look de Joaquin Pohenix, en vez del Joker de Jared Leto.

"Me emociono solo de pensar en la suerte que tengo de tener a tanta gente maravillosa a mi lado. Gracias Juan Betancourt por el mejor cumpleaños de mi vida. Pero sobre todo, gracias por todo el amor que me das...Tú has sido la mejor elección de mis 27.

A todos los que estuvisteis conmigo", gracias también, escribía Duro junto a las fotos del momento.

