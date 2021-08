"Denver está listo": Jaime Lorente calienta motores para la temporada 5 de 'La Casa de Papel'

Tic tac. 'La Casa de Papel' está cada vez más cerca y los fans de la serie original de Atresmedia son plenamente conscientes. La primera parte de la temporada 5 se estrenará este 3 de septiembre en Netflix y supondrá el final de los atracos de la banda de El Profesor y compañía. Y Jaime Lorente está empezando a calentar motores con el motivo de la temporada 5 y levanta el hype entre sus fans.

El actor que da vida a Denver en la serie ha querido recordar a sus seguidores que no pueden perderse esta primera parte de la última temporada. Y Jaime ha subido esta espectacular foto en la que aparece él junto con Tokyo, Úrsula Corberó y a la madre de su hijo Mónica, que es Esther Acebo.

En la foto promocional ya podemos ver cómo Denver no va a irse por las ramas y va a ser más directo que nunca. Eso sí, no puede hacerlo solo y tanto Tokyo como Estocolmo serán la ayuda perfecta para continuar con el caos que reina en el Banco de España: "Denver está listo. ¿Y tú?".

¿Cómo terminó la temporada 4 de 'La Casa de Papel'?

Agárrense a sus asientos porque ya no queda nada para el estreno de la temporada final de 'La Casa de Papel'. La serie original de Atresmedia está llegando a su ansiado final y la banda de El Profesor no podría estar en una situación peor. A partir de aquí habrá SPOILERS de la temporada 4 de 'La casa de papel', por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer.

El caos se desató en el Banco de España y la banda está entre la espada y la pared, algo normal con Nirobi asesinada y después de tener problemas internos en cuanto al liderazgo. Además, para aumentar más aún el dramatismo, El Profesor ha sido descubierto y no por cualquiera. Alicia Sierra, que en estos momentos está en busca y captura, ha encontrado el escondite de El Profesor y tiene toda la pinta de que se va a tomar la justicia por su cuenta.

Ahora solo nos queda ver si El Profesor es capaz de salir airoso de esta nueva partida de ajedrez en la que ahora mismo le han hecho jaque. Por suerte el 3 de septiembre saldremos de dudas, aunque ahora la espera se hará eterna.

