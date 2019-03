'La Cúpula' regresa muy pronto a Antena 3

Muy pronto, Antena 3 volverá a "encerrar" a su audiencia bajo la cúpula. La cadena promociona ya el estreno de la segunda temporada de 'La Cúpula' ('Under the dome'), la serie de CBS basada en la novela homónima de Stephen King.



La cadena estadounidense estrenará la segunda temporada de la ficción el próximo lunes 30 de junio. La primera temporada de 'Under the Dome', que cuenta la historia del pequeño pueblo de Chester’s Mill, cuando se queda aislado del resto del mundo por un campo de fuerza invisible, tuvo un gran éxito en EEUU, después de convertirse el pasado año en el mejor estreno veraniego de la televisión americana en los últimos veinte años.



En nuestro país, 'La Cúpula' se despidió de Antena 3 con una media de 19,2% de share y casi 3.400.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los grandes estrenos de la temporada.