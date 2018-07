Cuatro nuevas ficciones se suman a la parrilla de Fox

Fox International Chennels estrenará muy pronto en nuestro país cuatro nuevas series. 'Tyrant', 'Empire', 'Last man on Earth' y 'Fresh off the boat' son las ficciones que podrán verse próximamente en los canales Fox y Fox Life.



'Tyrant' es un drama basado en una típica familia americana metida de lleno en las intrigas geopolíticas de un país de Oriente Medio. Protagonizada por Adam Rayner, Jennifer Finnigan y Justin Kirk, se estrenará su segunda temporada el próximo 8 de diciembre con un doble capítulo en Fox.

Por su parte, 'Empire' todavía no ha visto la luz en Estados Unidos donde se estrenará el 7 de enero de 2015. En España llegará a la pequeña pantalla poco después del estreno americano. El drama, sobre una dinastía familiar rodeada de glamour, peligro y poder, cuenta con Oscar Lee Daniels y Danny Strong a la cabeza.

Además de estos dos dramas, Fox espera estrenar dos sitcoms: 'Last Man on Earth' y 'Fresh off the Boat'. La primera creada e interpretada por Will Forte, gira en torno a un tipo corriente que se enfrenta a la posibilidad de ser el último ser vivo sobre la faz de la Tierra. 'Fresh off the Boat' está protagonizada por Hudson Yang y está basada en las memorias del chef Eddie Huang. Las dos sitcom verán la luz a principios de 2015 en Estados Unidos.