Conoce a los personajes de 'Bajo Sospecha'

EL EQUIPO DE POLICÍA

Lluis Homar es el Comisario Casas

Oficial de policía al mando de la investigación. El comisario Casas dirige el equipo que investiga la desaparición de la pequeña Alicia Vega. Es un profesional capaz y autoritario al que le gusta tener todo controlado. No rehúsa utilizar métodos poco convencionales siempre que no se salgan de la ley. Aunque Casas intenta dar una imagen seria y fría, es un hombre con sentido del humor –que, a veces, deja ver en sus comentarios irónicos-, sensible y compasivo. Realmente lamenta el padecimiento de la familia Vega, pero sabe que lo mejor para la investigación es que sus sentimientos se mantengan al margen.



Yon González es Víctor

Policía infiltrado como camarero en el restaurante de los Vega. Víctor es un agente de policía acostumbrado a la calle. Descarado, astuto, duro, con recursos… sabe improvisar. Es un tanto resistente a la autoridad, quizá porque creció sin padre, y no tiene reparos en saltarse la ley si cree que eso va a beneficiar al caso. A diferencia de su compañera en este caso, él tiene experiencia como infiltrado. Cuando Víctor cree que tiene razón lo intenta demostrar con razones… o directamente se pone manos a la obra, sin importar lo que los demás piensan. En eso es determinado, seguro de sí mismo y, a veces, un poco cabezota…No le hace ninguna gracia que le encasqueten a alguien sin experiencia como infiltrada como compañera… y mucho menos cuando descubre que ella será su superior...



Blanca Romero es Laura

Policía infiltrada como maestra de escuela. Laura es inteligente, metódica y ordenada. Creyente y conservadora, le gusta seguir las normas y ceñirse al protocolo. Tiene una gran capacidad para saber cómo se sienten los demás y cómo debe acercarse a ellos. Es compasiva, sensible y considera la familia como lo más importante de su vida. Laura está felizmente casada con Carlos, un próspero abogado. Lo único que le resulta frustrante en ese aspecto de su vida es su dificultad para quedarse embarazada. En cuanto al trabajo: hace tiempo que Laura decidió dedicarse a la enseñanza en la academia de policía. Hasta ahora, cuando su perfil resulta ser el mejor para infiltrarse como maestra de escuela en Cienfuegos y la reclaman para el puesto. Laura no quiere dejar atrás su casi perfecta vida pero parece que no tiene otro remedio… Es una orden y en la policía las órdenes simplemente se cumplen. Y esta orden va unida a un nuevo compañero: Víctor.



LA FAMILIA

Alicia Borrachero es Carmen Castro

Madre de Alicia. Carmen, al casarse con Roberto, entró a formar parte de la familia Vega. Durante unos años trabajó en el restaurante de su suegro pero, cuando tuvo a los mellizos -Pablo y Alicia-, lo dejó para cuidarlos. No se arrepiente y no le importa que su lugar en el mundo esté al lado de sus hijos, especialmente ahora, que son tan pequeños... Cuando desaparece su hija es como si le cortasen un miembro. Es una mujer decidida, cariñosa y apasionada. Aunque puede perder los nervios con facilidad, o venirse abajo y llorar por la tragedia que está viviendo, en el fondo, es muy fuerte. En una familia dominada por hombres, no le importa enfrentarse a ellos y luchar porque las cosas se hagan como ella cree que se deben hacer. El matrimonio de Carmen no pasa por su mejor momento cuando su hija pequeña desaparece. Carmen siente que casi no tiene en quien confiar y eso la acercará a Laura, la nueva maestra (en realidad, la policía infiltrada que investiga el caso de su hija).



Pedro Alonso es Roberto Vega

Padre de Alicia. Roberto Vega es un hombre de carácter, decidido y del que se espera que siempre sepa qué hacer. Pero el drama al que se enfrenta le supera y ese mismo brío que tantas veces le ha ayudado se vuelve en su contra. Es un hombre rudo, de acción. No siempre medita lo que va a hacer. Se deja guiar por sus instintos y por lo que cree que se debe hacer en cada momento. Y eso, a veces, juega en su contra. Puede pasar, casi de inmediato, de confiar en una persona a desconfiar de ella si se siente traicionado… y luego a arrepentirse de ese cambio al ver que las cosas no son tan sencillas como a él le gustaría. La desaparición de Alicia sacará a la luz muchas cosas de la vida de Roberto que desconocen en su entorno y que cuestionarán su imagen de marido y padre ejemplar. Georgina Amorós es Emilia VegaHermana mayor de Alicia. Es conflictiva, rebelde, arrogante... Una adolescente que a los problemas habituales de esa edad suma el de la desaparición de su hermana. A la mínima discute con sus padres y con su hermano, y hasta llega a ser cruel con ellos... pero los quiere, y sufre al ver como su familia comienza a desmoronarse tras lo ocurrido con Alicia. Pero en ella, el sufrimiento se convierte en ira.



Roger Padilla es Pablo Vega

Hermano de Alicia. Pablo es el hermano mellizo de Alicia Vega. Es inteligente y buen estudiante. Aún le gusta leer aunque, como a tantos críos de su edad, también le gusta jugar a la consola y ver la tele... No se le dan mal los deportes. Es un niño bien integrado y que se lleva bien con sus compañeros. Pero, aun así, a pesar de tener más amigos en el colegio, sus mejores amigos, su verdadera pandilla, eran su hermana y su prima. Los tres formaban una piña... que se ha roto. De repente, su carácter, su humor, toda su vida... se oscurece. Se vuelve más callado e introvertido.



Armando Del Río es Andrés Vega

Tío de Alicia. Andrés Vega es el hermano mayor de Roberto, por lo tanto, el tío de la niña desaparecida. Todos pensaban que los dos hermanos eran uña y carne y que jamás nada podría separarlos... hasta ahora. Desde la desaparición de Alicia, él y Roberto están enfrentados y nadie parece saber por qué. Andrés tiene un carácter más débil que su hermano y siempre ha estado a su sombra. Es más reflexivo, calmado y sensible. Su debilidad es el alcohol, un enemigo al que había conseguido mantener a raya hasta ahora...



María Cotiello es Begoña Valverde

Esposa de Andrés. Begoña es la esposa de Andrés, el mayor de los hermanos Vega. En apariencia, es cariñosa con su marido y con su hija, y amable con todos los demás. No es amiga de discutir y no parece capaz de hacer daño a una mosca. Pero, debajo de esa apariencia, esta mujer inteligente y observadora no tiene escrúpulos: está dispuesta a casi cualquier cosa para salirse con la suya.



Berta Castañé es Nuria Vega

Prima de Pablo y Alicia. Nuria es la prima de Alicia Vega y su mejor amiga. Con Pablo formaba una pequeña pandilla que se protegía y se ayudaba, tanto en el colegio como en casa. Aún es cariñosa con sus padres y no le importa que la lleven al colegio. Es sensible, soñadora y atenta con sus compañeros. Y, al igual que Alicia, es muy fantasiosa y le gusta leer y dibujar.



Melanie Olivares es Inés Vega

Tía de Alicia. Inés es la hermana menor de los Vega. Trabaja en el negocio familiar. Está divorciada y nadie en su familia -ni sus padres ni sus hermanos- tragaban a su ex marido. Inés, criada con dos hermanos en una familia un tanto machista, ha aprendido a ser una mujer fuerte. No duda en enfrentarse a quien sea... ni en usar su sensualidad y dulzura para conseguir lo que quiere. José Ángel Egido es Germán VegaAbuelo paterno de la niña desaparecida. La familia, o más bien su idea -muy tradicional- de lo que debe ser la familia, es la guía de su vida y el norte que rige sus decisiones. Lo que es bueno para los Vega, bien está, y lo que les perjudica, es malo y debe evitarse a toda costa. De joven, con ayuda de su mujer, fundó una casa de comidas en las afueras del pueblo. Una empresa familiar en la que también trabajan sus hijos y nueras. Es el patriarca de la familia Vega, le gusta ejercerlo y sentirse así. Es rígido, conservador, de carácter... Le gusta que todas las decisiones familiares pasen por él y se amolden a lo que él considera correcto. Su carácter y su genio no deben ocultar que ama a su esposa, a sus hijos y a sus nietos por encima de todo. Y quien ama, padece...



Gloria Muñoz es Pilar Sánchez

Abuela paterna de la niña desaparecida. Pilar es la abuela de Alicia Vega. Es una mujer profundamente religiosa y eso se deja ver en su vida. No en que vaya a misa o rece mucho, sino en su abnegación y entrega a los demás. Es bondadosa, comprensiva y apacible. El refugio de todos sus hijos y nietos cuando tenían problemas que no querían contar a sus padres o cuando estos necesitaban alguien que les escuchase o, sencillamente, estuviese a su lado. Su vida, al igual que la de su marido, es su familia, a la que adora. Pero, a diferencia de Germán, sabe que hay límites que no deben traspasarse. Aunque no es una mujer dada a las discusiones, no tiene problema en plantarle cara a Germán o en llevarle la contraria si sabe que es preciso. Y lo hace sin aspavientos ni grandes broncas. Conoce demasiado bien a su marido y han vivido mucho juntos como para que eso le sea necesario.



Pau Roca es Eduardo Castro

Hermano de Carmen y tío de Alicia. Es el hermano de Carmen, la madre de Alicia. Tiene el kiosco del pueblo. Es afable, simpático y sabe tratar con la gente. Para sus sobrinos, especialmente para los más pequeños, es el tío moderno y enrollado. No les juzga ni les riñe, les hace bromas, les consiente, lee tebeos con los pequeños y le pasa pitillos a la mayor... Quiere a su hermana Carmen con locura y, por eso, en algunos temas miente para no preocuparla. Carmen no tiene ni idea de que su hermano sigue fumando costo o que sigue trapicheando para sacarse un dinerillo extra.



Natalia De Molina es Leti

Novia del tío Eduardo. Es la cajera del supermercado. Aunque su aspecto es de poligonera, es una chica dulce y sensible, aunque no es una remilgada. Le gusta salir de marcha, beber unas copas o fumarse unos porros con su novio, Eduardo. Está muy enamorada de él... y le preocupa la tendencia de Eduardo a meterse en líos. Es intuitiva y leal. Confía en la gente y en lo que siente por las personas a las que aprecia. Incluso estaría dispuesta a llegar a mentir por las personas a las que aprecia... aunque lo que no soportaría es que esas personas le mintiesen a ella.