El 'Bella ciao' se ha entonado por última vez con la parte final de la temporada 5 de 'La Casa de Papel', que se ha ido por la puerta grande como un gran fenómeno global.

Los últimos capítulos han estado llenos de acción, giros inesperados y momentos muy emotivos con los miembros de la banda que llevamos siguiendo tantos años, pero sobre todo los fans han estado al borde del asiento por ver cómo acabarían las cosas para los protagonistas.

Si aún no has terminado la temporada y no quieres saber qué ocurre, no sigas leyendo porque encontrarás spoilers .

Pero si ha habido algo de lo que no para de hablarse desde que ha acabado la serie, es esa misteriosa nota que El Profesor (Álvaro Morte) deja a su sobrino Rafael a través de Alicia Sierra que lo cambia todo.

El joven había interceptado el atraco del Profesor y la banda al conocer su plan junto a Tatiana, exmujer de Berlín, y les habían robado el oro que suponía su salvación o perdición para salir del Banco de España.

El oro de 'La Casa de Papel' | Netflix

Pero Sierra finalmente consigue hacer lo que mejor se le da y encontrar a los ladrones de ladrones, en un tenso enfrentamiento que acaba de forma bastante fácil una vez que la antigua inspectora le entrega a Rafael la nota con las palabras de Sergio.

Pero, ¿qué decía la dichosa nota? Eso es algo que los responsables de la serie han dejado en misterio deliberadamente, y hay varias teorías al respecto. La más obvia dice que simplemente se dejan esta incógnita para resolverla en el spin-off ya confirmado del personaje de Berlín (Pedro Alonso), donde presumiblemente también saldrá Patrick Criado como su hijo Rafael.

Pero también hay otros hilos en Reddit donde se ha teorizado que todo es, una vez más, un plan maestro del Profesor.

Los argumentos van desde que el Profesor sabía todo el tiempo que Rafael les estaba robando el oro y era una forma de mantenerlo oculto y "seguro" por si los interrogaban a todos y flaqueaban (algo que no cuadraría mucho con sus reacciones en la recta final) hasta que simplemente tiró del lazo familiar y el honor a su padre.

No obstante, la teoría más extendida y que más está convenciendo a los seguidores es que el Profesor le reveló, de algún modo, su último golpe maestro: el oro que les habían robado era falso, y simplemente lo necesitaban para salir ilesos del Banco de España, pero el verdadero oro ya estaba al buen recaudo del genio de la banda...

Uno de los detalles que más sustenta esta teoría es el hecho de que los lingotes falsos estaban marcados con la careta de Dalí, como bien se ve en el estanque de tormentas (donde Rafael y Tatiana los roban) y más tarde cuando se los entregan a Tamayo.

Pero, ¿y si el oro bueno hubiera estado limpio y oculto todo el tiempo? Este tipo de giro casi imposible cuadraría a la perfección con la serie y la personalidad del Profesor, aunque como siempre tendría algún que otro cabo suelto. Eso sí, la reacción desesperada del Profesor por encontrar el "oro" de Rafael, aunque fuese falso, se justifica sabiendo que lo necesitaban para hacer su pulso al Estado y dar el cambiazo dentro del Banco.

