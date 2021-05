Canción Eurovisión 2021: Letra y significado de 'Voy a quedarme' de Blas Cantó

Uno de los grandes sueños de Blas Cantó ha sido representar a España en Eurovisión, un objetivo que verá cumplido en la 65 edición del festival el 22 de mayo que tendrá lugar en Rotterdam, Países Bajos.

Pero el camino del cantante murciano no ha sido nada fácil hasta verse encima del escenario de Eurovisión. Blas fue elegido como el representante español para Eurovisión 2020. Tras hacerse pública su elección después se presentó que 'Universo' iba a ser la canción con la que iría al certamen.

Aunque, lamentablemente eso nunca ocurrió, ya que se canceló por primera vez en su historia el festival con motivo del estallido de la pandemia del coronavirus. Pero desde la organización decidieron que Blas seguiría siendo el representando de España en Eurovisión 2021.

Así, para esta 65 edición Blas tuvo que elegir una nueva canción y dos fueron las opciones que presentó. Por un lado estaba, 'Memoria' y por otro 'Voy a quedarme'. Finalmente este último fue el elegido, un tema compuesto por Blas Cantó, Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' y Dan Hammond.

El significado de 'Voy a quedarme'

La canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021 es una balada en la que Blas ha puesto toda su alma. A lo largo de estos meses el artista ha sufrido algunos de los momentos más duros de su vida, uno de ellos la muerte de su abuela por Covid-19 a finales de 2020.

"Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre", anunciaba así en Instagram la pérdida de su abuela.

De esta forma, Blas ha dedicado 'Voy a quedarme' a su abuela, una canción donde asegura siempre la tiene presente: "No es una canción triste. Es una canción que te ayuda asumir la pérdida de una manera positiva, convirtiendo la ausencia en presencia. Es como un motivo de celebración, sintiendo que se quedan con nosotros. Por eso tuve la idea de despedirme de mi abuela, del gran amor de mi vida, en el videoclip de 'Voy a quedarme'. Me imaginé a mi abuela bailando conmigo, cogiéndonos las manos. Sentía que me estaba despidiendo de ella", decía Blas Cantó en una entrevista a TVE.

Otra forma de homenajear a su abuela fue en el videoclip de la canción como decía antes. Un vídeo muy sencillo pero emotivo a la vez: "De alguna forma, Blas regresa a la casa de su infancia, llena de recuerdos y vivencias con su abuela. El espectador puede sentir junto al protagonista esa atmósfera de nostalgia, donde los ecos del pasado resuenan en cada una de las estancias que recorre", decía a jefa de la delegación española en Eurovisión 2021, Ana María Bordás.

La letra de 'Voy a quedarme'

Quédate esta noche para ver amanecer

Para sentir tu voz acariciándome

Quédate un segundo más, no hay nada que perder

Mientras dibujo un mar de memorias en tu piel

He bajado el cielo para descubrir

Qué se esconde en tu mirada

Solo a unos centímetros de mí

Voy a quedarme y prometo

Quererte más que ayer

Voy a besarte muy lento

Como la primera vez

Y dejar atrás el miedo

Con tu alma entre mis dedos

Quédate

Porque yo voy a quedarme

Sé que hay muchos como yo, con tanto que ofrecer

Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer

Y aunque nuestro baile diera un paso marcha atrás

No te preocupes, yo contigo siempre bailaré

¿Qué más da si el mundo se derrumba hoy?

¿O qué pasará mañana?

Que yo de tu lado no me voy

Voy a quedarme y prometo

Quererte más que…