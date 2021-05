Eurovisión 2021: Ya puedes escuchar 'I'll Stay', la versión en inglés de 'Voy a quedarme' de Blas Cantó junto a James Newman

Este sábado 22 de mayo conoceremos por fin al ganador de Eurovisión 2021. Esta misma semana Blas Cantó, el representante de España en el certamen musical más conocido del continente, ha sacado una versión en inglés de 'Voy a quedarme', la canción con la que defenderá a nuestro país, llamada 'I'll stay'.

Y no lo ha hecho solo, y es que en esta nueva versión del tema que sin duda servirá para que los votantes angloparlantes entiendan mejor la candidatura de España, Blas Cantó canta junto a James Newman, representante a su vez de Reino Unido en el certamen.

Aunque sean 'rivales' en el concurso parece que Blas y James han congeniado y han decidido colaborar en este nuevo proyecto. Este mismo martes se presentaba la nueva versión en inglés y en acústico.

"James y yo nos seguíamos ya en redes sociales, estuvimos hablando, nos mandamos mensajes y las cosas surgen naturalmente. Me emocionó mucho porque él me dijo cosas muy bonitas de mi canción. Yo soy más vergonzoso, aunque ya me ponía 'Embers' en casa, la bailaba, como hago con otros temas de esta edición".

Este no es el primer featuring entre Blas Cantó con algunos de los otros artistas de la 65ª edición de Eurovisión. En abril ya publicaba una colaboración junto a Senhit, la candidata de San Marino, donde cantaban sus canciones de 2020 y 'Fiesta', de Raffaela Carrà.