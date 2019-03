Artistas del mundo apoyan a Pastora Soler para Eurovisión

A la sevillana no le faltan apoyos para saltar al escenario de Bakú el próximo 26 de mayo. Además de estar acompañada de un coro y contar con su marido, Francis Viñolo, como encargado de la coreografía, Soler ha entrado en el top five del sondeo Eurochart 2012 y las casas de apuestas la siguen teniendo como una de las principales favoritas.



Ahora, artistas como Ana de Lois (España), Lianie May (Sudáfrica), Andrade (Portugal), Ylva and Linda (Suecia) o Reidun (Noruega), entre otros muchos, han lanzado este pasado martes un vídeo en el que versionan la balada compuesta por Antonio Sánchez, Thomas G:son y Erik Bernholm.



Entre los intérpretes de este 'Quédate conmigo. Around the world cover' se encuentran también, ha recordado Televisión Española, algunos precandidatos a representar a España en el certamen en anteriores ediciones, como Baltanás, Anael y Eric Oloz.



Nada más conocer esta nueva muestra de apoyo, Pastora Soler, muy emocionada, no ha parado de dar las gracias en su cuenta de la red social Twitter: "He llorado al verlo. Gracias a las grandes voces que han participado. Gracias de corazón".