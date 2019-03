Arguiñano vuelve a Antena 3 con nueva imagen y chiste viral

¡NO TE LO PIERDAS!

Karlos Arguiñano ha vuelto de las vacaciones con una imagen renovada y 'simpsonizada'. La nueva cabecera del programa del cocinero vasco hace un claro homenaje a la mítica serie animada 'Los Simpson'. Pero esto no es todo. Arguiñano vuelve pisando fuerte y ya ha conseguido viralizar uno de sus recurrentes chistes en el primer programa de la temporada. ¿Todavía no lo has escuchado? Advertimos, tiene un toque picante...