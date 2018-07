El Estudio sobre Calidad de la Televisión encargado por Atresmedia Televisión y elaborado por Grupo Consultores ha concluido que los anunciantes consideran a Antena 3 la cadena con mejor calidad, según recoge el portal Fórmula TV.



Se trata del segundo estudio encargado por el grupo de San Sebastián de los Reyes sobre la percepción y la medición de la calidad de los programas de televisión entre los profesionales del sector de los medios de comunicación de España. El primer estudio tuvo lugar en 2011 y el segundo en 2013.



La 1 es elegida como la cadena con más programas destacados por su buena calidadEste estudio tiene por objetivos entender qué consideran los profesionales del sector por televisión de calidad, analizar si la calidad influye en la eficacia publicitaria, conocer los programas que destacan por su calidad o su ausencia y monitorizar los resultados obtenidos en 2011. Para la elaboración del estudio se han tenido en cuenta las mayores empresas según Infoadex y los profesionales de las agencias de medios.



Para el 29,2% de los profesionales, la calidad de la programación influye mucho en la eficacia de las campañas. De ellos, el 31% elige a Antena 3 como cadena de calidad. En 2011 la cifra era del 23,5%, de modo que crece 7,5 puntos.

Atresmedia Televisión logra arrebatar a Televisión Española el primer puesto. La 1 dominaba rotundamente este apartado hace dos años. Para más de la mitad de los profesionales (51,5%), La 1 destacaba por encima de las demás cadenas, sin embargo, en tan sólo dos años esa cifra ha caído hasta el 26,5%, quedándose por detrás de Antena 3. La que no cede terreno es La 2, de hecho, según este estudio la calidad de su programación ha mejorado notablemente hasta alcanzar el 18,6% de las menciones en 2013. Crece 9,8 puntos.



Otra de las cadenas que también experimenta una significativa subida es laSexta, con un 14,2%. El crecimiento de la cadena verde es espectacular tras la fusión, ya que en el estudio anterior no pasaba del 2,9%.



¿Qué es una televisión de calidad?

El estudio de Grupo Consultores valora también lo que los anunciantes y las agencias de medios, como profesionales de la comunicación y no como telespectadores, tienen por televisión de calidad. Si hacemos la media de ambos, sobresalen los contenidos interesantes (51,7%), la baja saturación (33,9%), la buena programación (28,7%), los valores positivos (18,3%), la información creíble (14,5%), la segmentación (13,2%), la audiencia (12,7), la pluralidad (11,6%), el entretenimiento (10,9%), la interacción (5,9%), la flexibilidad comercial (5,7%) y, por último, la innovación de formatos (5,2%).



Según los resultados totales, la generación e integración de contenidos está cobrando mayor relevancia (51,7%) frente al dato de 2011 (33,7%). La programación que hace dos años anotaba un 20% de las menciones sube hasta el 28,7%. Entra en escena la innovación (5,2%), ya que existe una mayor demanda de nuevos formatos y acciones especiales que permitan la diferenciación. La bajada de precios en televisión ha favorecido la entrada de anunciantes y esto se ha traducido en una saturación (33,9%). En 2011, por ejemplo, este apartado ocupaba el 20%.