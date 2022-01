El emotivo mensaje de la mujer de Bob Saget tras el funeral del actor de 'Padres forzosos'

El pasado viernes se celebró el funeral del popular actor Bob Saget, conocido por la serie de los 90 'Padres forzosos'. Más de 100 personas rindieron tributo al cómico, muy querido también fuera de las cámaras. Por el cementerio Forest Law de Los Angeles asistieron amigos de la estrella televisiva como John Stamos, John Mayer, Chris Rock, Jimmy Kimmel, Jeff Ross, Ted Sarandos, Candace Cameron Bure o las hermanas Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen.

Por su parte, la mujer de Bob Saget, Kelly Rizzo, ha llorado la muerte del actor con una conmovedora carta de despedida. "No se parecía a nada que nadie haya visto nunca. Después de mucha reflexión esta semana, estoy tratando realmente de no pensar que me robaron el tiempo. En su lugar pienso: qué suerte tuve de poder casarme con el hombre más increíble de la Tierra", ha escrito la bloguera sobre los 6 años que estuvieron juntos. "Tuvimos ese tiempo para hacernos más felices el uno al otro y cambiar la vida del otro para siempre", añadió.

"Se merece todo el amor. Cada pedazo de él. Porque así de increíble era Bob. Él era amor. Si le conociste, sabías que te quería. Nunca perdió la oportunidad de decírtelo", continuó lamentándose su mujer. "Nos queríamos muchísimo y nos lo decíamos 500 veces al día. Constantemente. Sé cuánto me amó hasta el último momento y él también lo sabía".

"Bob tenía mucho más que quería hacer y mucho más amor para dar. Y en la medida de mis posibilidades, será mi misión compartir lo increíble que fue con el mundo y tratar de seguir difundiendo su mensaje de amor y risas", ha querido recordar la periodista no sin antes hacer mención a que estaba "muy agradecida por la amabilidad y el apoyo de sus seres queridos y fans". "Te amo más que a nada, para siempre", concluyó en su carta subida a Instagram.

Kelly Rizzo y Bob Saget se conocieron a través de las redes sociales en 2015 y se casaron en 2018. Además, ambos se mostraban muy unidos siempre que asistían a eventos y en las propias redes sociales se dedicaban mensajes de amor. "Él es agradable, ¡nunca se aburre! Eso es seguro. Es el corazón más puro que existe. Me trata como una princesa... Él es maravilloso, muy divertido", declaró su esposa a ET.

