Cuando empiezas a ver una serie como 'The Walking Dead' en la que su argumento se sostiene sobre una sociedad en la que el apocalipsis zombi supone la principal de muchas nuevas amenazas, no puedes esperar que no te sorprenda con escenas que pueden llegar a resultar tremendamente desagradables.

Tanto el atrezzo utilizado, como el maquillaje y otros elementos que componen la serie y la hacen tan especial, son los principales atractivos para su público, pero el estómago no siempre aguanta todo lo que uno quisiera y uno se puede encontrar cosas que no puede soportar.

Este fue el caso de uno de los actores de la serie durante el rodaje de la segunda temporada. IronE Singleton, que interpretaba a T-Dog, tuvo un pequeño percance mientras grababan una de las escenas más asquerosas recordadas hasta la fecha.

"Esa cosa era muy desagradable", mencionó Singleton en una aparición en Wizard World. "Tenía náuseas porque estábamos en un campo de tierra y había mucho polvo levantado después de cada toma, y eso se mezcló con el hecho de que el zombi era muy desagradable".

El actor no pudo reprimir la sensación de náuseas que le provocaba la situación hasta que terminaron de rodar la escena.

