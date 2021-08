Adam Levine sale en defensa de Olivia Rodrigo tras las acusaciones de plagio a Paramore con 'Good 4 U'

En cantante Adam Levine, conocido principalmente por ser la voz del grupo musical 'Maroon 5', considera que Olivia Rodrigo, quien recientemente era acusada de plagio, merece el beneficio de la duda.

La cantante de 'Good 4 U', que fue y es tendencia en Tik Tok, ha sido acusada de plagio debido a la similitud de esa canción con otra del grupo 'Paramore' llamada 'Misery Business'. Tales acusaciones a través de las redes sociales han llevado a Levine a manifestarse al respecto.

El cantante ha explicado a través de sus Stories de Instagram, donde cuenta con más de 13 millones seguidores, que escribir música es complicado y que en ocasiones los artistas pueden copiar algo sin querer.

"Estas son cosas complicadas y cualquiera que haya escrito una canción sabe que uno copia algo inadvertidamente, luego se publica y entonces hay una demanda. Es algo natural que suceda, y a veces se pone feo y, a veces, está justificado que la gente emprenda acciones legales", ha expuesto el cantautor estadounidense.

Además, ha aprovechado sus Stories para comparar la situación de Olivia con lo ocurrido con la canción 'Blurred Lines' en 2015. Por aquel entonces, los cantantes Robin Thicke y Pharrell fueron demandados por plagio de la canción 'Got To Give It Up' de Marvin Gaye, cuya familia ganó un acuerdo de 7,3 millones de dólares gracias a la demanda.

Sin embargo, la situación parece haberse resuelto pacíficamente. La cantante y sus representantes decidieron dar créditos como coautores a Hayley Williams, vocalista de 'Paramore' y a Josh Farro, excomponente de la banda, autores de 'Misery Business'. La decisión se tomó después de que las comparaciones de varios vídeos de 'Misery Business' y 'Good 4 U' se viralizaran en las redes sociales.

