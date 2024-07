El truco casero para acabar con los bichos en la cocina en verano

El verano trae consigo muchas cosas agradables: sol, vacaciones y días largos. Pero también trae a esos visitantes no deseados que todos conocemos: los bichos que se pasean por nuestras encimeras. María Belén Romera Plazas, experta en contenido de casa y decoración, ha compartido en su cuenta de Instagram un truco casero que promete mantener tu cocina libre de estos molestos bichos de una manera fácil y segura.

En su reciente Reel, María Belén nos muestra cómo, en su caso, ha logrado ahuyentar a las hormigas sin hacerles daño y sin utilizar productos tóxicos. "Es llegar el verano y aparecer mis amiguitas las mini hormigas en la cocina. Necesitaba un truquis de abuelita que no fuera tóxico, pues no quería hacerles daño, solo que escogieran otra ruta, y con esto lo he conseguido. Huele superbién, es ecológico, económico y efectivo", explica ella.

El truco no solo es sencillo de preparar, sino que también ha demostrado ser efectivo. María Belén lleva usándolo un mes en su limpieza diaria y asegura que no ha vuelto a ver a estos insectos en su cocina.

Preparación del repelente casero

El proceso para preparar este repelente casero es simple y rápido. Aquí te dejamos los pasos para que puedas hacerlo en casa:

Ingredientes

400 ml de agua

2 hojas de laurel

Una pequeña cantidad de clavos

100 ml de vinagre de limpieza

Preparación

1. En una pequeña cacerola, añade los 400 ml de agua.

2. Agrega las dos hojas de laurel y una pequeña cantidad de clavos.

3. Lleva la mezcla a ebullición y mantenla así durante 5 minutos para que el laurel y los clavos dejen toda su esencia.

4. Deja que la mezcla se enfríe.

5. Una vez enfriada, coloca la mezcla en un pulverizador y añade 100 ml de vinagre de limpieza.

Pulverizador | Pexels

Aplicación

Pulveriza la mezcla en los armarios y superficies de la cocina que no se dañen con el vinagre. Evita usarlo en superficies como piedra, mármol y algunas maderas, ya que el vinagre puede dañarlas. Sin embargo, es seguro para usar en tablas de bambú y dentro de los armarios de la cocina.

El éxito de este truco no se ha quedado solo en la experiencia de María Belén. En los comentarios de su publicación en Instagram, muchos de sus seguidores han confirmado que han probado el método y les ha funcionado de maravilla.

Ventajas del truco casero

Este repelente casero no solo es efectivo para mantener a raya a las hormigas, sino que también tiene otras ventajas significativas: