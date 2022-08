El truco de Amazon para reducir el ruido de tu lavadora

Los pequeños ruidos que genera la lavadora y las vibraciones que produce forman parte del ciclo de lavado que la máquina lleva a cabo. Aun así, si estos sonidos van a más o dormimos cerca de la estancia en la que se encuentra, pueden llegar a ser muy molestos, sobre todo cuando centrifuga. En ese momento, el suelo tiembla y la lavadora cobra vida, porque incluso se mueve de su sitio. Ahora podrás dejar de molestar a los vecinos con el objeto que te presentamos.

Cómo conseguir que la lavadora no haga ruido

Aunque es imposible silenciar al máximo el ruido, sí que podemos reducirlo con el gadget de Amazon. Sin duda, las almohadillas antivibración te salvarán la vida. Están hechas de caucho y plástico y sirven como sujeción para las patas de tu máquina. Soportan entre 300 y 500 kilos y elevan el electrodoméstico para evitar que colisione contra el suelo.

Almohadillas antivibración | Amazon

Instalación sencilla

Para poder colocarlas, no necesitarás hacer uso de ninguna herramienta ni pegamento. La instalación es cómoda, ya que tan solo deberás levantar cada una de las esquinas y colocar un amortiguador.

La parte inferior del objeto incluye ventosas para conseguir estabilizar el electrodoméstico en el suelo y, además, generar un efecto antideslizante. Al incluir una especie de hendidura, las patas se acomodarán perfectamente a él.

Con triple uso

Evitan el ruido y controlan la vibración, ya que al levantarlas unos centímetros no impactan directamente contra el suelo. Además, esto evita que roce directamente contra la superficie, por lo que te librarás de dañar el parquet o el mármol.

El tercer uso está relacionado con la limpieza. Gracias a la elevación podrás retirar cómodamente la suciedad que se haya acumulado debajo, pues generas el espacio suficiente como para pasar una escoba.

Apto para otros electrodomésticos

La lavadora no es el único electrodoméstico con el que podemos usar las almohadillas. Puedes colocarlas bajo la prima de la lavadora, la secadora, o puedes cambiar de estancia e instalarlas en la nevera. También es apto para muebles si no queremos rallar el suelo, como por ejemplo mesas y sofás.

Trucos para cuidar la lavadora y que dure más

Ahora que ya sabes cómo reducir ruidos y vibraciones innecesarias, debes aprender a tratar bien tu máquina. De esta forma, alargamos su vida y ayudamos a que siempre trabaje al cien por cien.

Deja la puerta abierta

Cuando se haya finalizado un ciclo o mientras no la uses, es recomendable que dejes la puerta abierta. Aunque hayas sacado la ropa, aún queda humedad en el interior y si no hay ventilación, el electrodoméstico puede llegar a dañarse, además de generar moho.

Limpieza profunda

No solo debes mantener limpio lo superficial, el filtro de la lavadora necesita una revisión anual. Es en este lugar donde se queda todo lo que nos hemos dejado en el bolsillo del pantalón. El filtro está situado en la parte inferior de la máquina y puedes retirarlo sin problemas. Lávalo con agua fría y frota con un cepillo si es necesario.

Gomas y cajón impolutos

Para limpiar la goma del tambor, puedes pasar un paño con un poco de lejía o elaborar una solución a base de limón, agua y agua oxigenada. Mantener el cajetín sin suciedad también es clave, ya que de lo contrario el detergente también estará sucio. Basta con sumergirlo en agua y jabón y frotar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo limpiar la goma de la lavadora