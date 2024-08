Trabajar en vacaciones: Una mala costumbre que daña tu salud

Cada vez es más frecuente llevarse el móvil o el ordenador del trabajo de vacaciones. Incluso empieza a ser habitual contestar alguna llamada o mail o asistir a alguna reunión incluso estando de vacaciones porque "es importante". ¿Cómo nos influye este tipo de conducta y a qué se debe?

Estar atareados por el trabajo y tener que contestar llamadas o conectarnos a reuniones incluso en vacaciones ya no sucede únicamente en los perfiles más altos, sino que se da en todo tipo de puesto laboral y en todos los sectores. Además, parece que "no tenemos elección" y parece algo muy aceptado socialmente. Pero, psicológicamente, ¿qué significa que no puedas desconectar de tus vacaciones?

La consecuencia principal de no desconectar del trabajo sea la causa que sea la que nos lleva a ello, es el gran coste emocional. Hay personas que piensan que no les afecta, pero eso es porque lo tienen tan normalizado e internalizado que ni se dan cuenta. No poder desconectar del trabajo influye directa y negativamente con el bienestar emocional y los niveles de satisfacción vital y felicidad.

Un hombre trabaja desde la playa | iStock

Factores y causas de que no desconectes en tus vacaciones

El factor o causa más relacionada con las dificultades de desconexión en el trabajo es el estrés y/o ansiedad. El estrés y la ansiedad son conceptos muy diferentes, pero que a menudo van relacionadas.

Estrés y ansiedad: Existen trabajos muy tóxicos que nos generan muchas preocupaciones y también trabajos extremadamente demandantes que producen mucho estrés. Sin embargo, también hay personas con rasgos de personalidad muy ansiosos que tienden a estar preocupadas. En consecuencia, para estas personas da igual el tipo de trabajo que tengan porque siempre van a sentir estrés o ansiedad laboral.

Consejos para desconectar del trabajo en vacaciones

A continuación, se proponen algunas recomendaciones para desconectar del trabajo:

Unos días antes de las vacaciones:

Organización: Es importante intentar dejarlo todo lo más atado posible, sabiendo que hay cosas que tenemos que solucionar a la vuelta.

Es importante intentar dejarlo todo lo más atado posible, sabiendo que hay cosas que tenemos que solucionar a la vuelta. Delegar: Si es posible, darle facilidades a otra persona para que solucione temas que puedan ser urgentes en nuestra ausencia.

Rutina: Es recomendable que, aunque estemos de vacaciones intentemos mantener una rutina que nos permita descansas y realizar actividades diferentes, intentando mantener un estilo de vida saludable.

Distanciarse de los dispositivos electrónicos del trabajo: es fundamental alejarnos de las posibles notificaciones porque si no, nuestra cabeza estará constantemente solucionando problemas del trabajo y será imposible desconectar.

Después de las vacaciones: