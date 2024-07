Cómo evitar gastar de más en vacaciones

Con los precios más altos que nunca y el turismo en máximos ya sabemos que, a la mayoría, este verano las vacaciones nos van a salir caras. Hoy te cuento cuatro tips para que evitar gastar más de la cuenta este verano.

¿Qué te puedes permitir?

Lo más importante cuando planificamos nuestras vacaciones es saber de manera realista qué importe nos podemos permitir. En la era de las redes sociales y las tarjetas de crédito es muy fácil ver cómo a nuestro alrededor la gente gasta de manera desmesurada. Y eso nos puede hacer daño, a nuestro corazón pero también a nuestro bolsillo.

Quizás conozcas a gente que tiene menos ingresos que tú y va a gastar mucho más que tú en vacaciones. Quizás te preguntes cómo es posible que tantos alojamientos con precios elevados estés completos.

Mi recomendación es que no intentes imitar a los demás ni te sientas mal por renunciar a un determinado viaje porque realmente sientes que no está dentro de lo que te puedes permitir. Irnos de vacaciones es un lujo, no una necesidad, así que no pongas en riesgo tu economía familiar por gastar un dinero que no te puedes permitir.

¿Cuál es tu presupuesto?

Una vez que sabes qué gasto te puedes permitir, fija un presupuesto cerrado para el conjunto de las vacaciones. En él incluye desde el alojamiento hasta la gasolina, pasando por las comidas y cualquier otro gasto que surja durante ese periodo.

Tener un prespuesto cerrado te hace no gastar más dinero del que tenías planificado.

¿Cómo y cuándo vas a pagar las vacaciones?

Evita a toda costa financiar las vacaciones. En primer lugar, si esa financiación tiene intereses, aumenta tu gasto de manera innecesaria.

Billetes de euro | Pexels

En segundo lugar, aunque no pagues intereses, no es buena idea financiar porque pierdes el control de tu economía doméstica. Por un lado, nos hace gastar un dinero que no tenemos. Por otro, pospone un pago a una época en la que probablemente nuestra economía familiar no vaya a estar mejor (recuerda que después del verano viene la cuesta de septiembre y, tras ella, la Navidad). Además, nos hace gastar más dinero sin que nos duela demasiado (nos cuesta más desembolsar 1.500 € de golpe en unos billetes de avión que pagar hoy solamente 100 € y financiar el resto para comprarlos).

Recuerda que, como dijimos antes, irnos de vacaciones es un lujo que tenemos que tiene que estar dentro de nuestra posibilidades, así que, si lo estamos financiando, es porque no nos lo podemos permitir.

¿Es bueno romper la hucha para las vacaciones?

Recuerda que todos los meses deberíamos ahorrar un poquito de nuestro sueldo. Este ahorro debería ser algo que mantenemos en el largo plazo y/o que destinamos a contratiempos. Por lo tanto, evita destruir todo el ahorro construido a lo largo del año durante las vacaciones de verano.