Solsticio de verano: Cómo aprovechar esta energía y qué ritual hacer 

Cada año, hacia el 21 de junio, se produce un momento especial: el Solsticio de verano. Es cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo y nos regala el día más largo del año en el hemisferio norte. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur, comienza el invierno, con su noche más extensa. Aunque las estaciones se invierten según el lugar en el que vivas, la energía del solsticio es poderosa en todo el planeta: una oportunidad de conexión, claridad y transformación.

¿Qué representa realmente este momento?

La palabra "solsticio" proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto". Es como si el tiempo se detuviera por un instante para que podamos mirar hacia dentro y observar dónde estamos en nuestra vida.

Simbólicamente, este momento representa un portal de comprensión. El Sol es luz, y la luz se asocia con el entendimiento, la conciencia, el conocimiento. En el día más largo del año, hay más luz disponible—también dentro de nosotros— para ver con más claridad lo que antes no comprendíamos. Es un instante perfecto para hacer balance del camino recorrido, detenernos y redirigirnos si es necesario.

En contraste, la oscuridad representa aquello que no vemos aún: la confusión, la tristeza, el estancamiento. Por eso este solsticio también nos invita a reducir el espacio de la oscuridad en nuestra vida: transformar lo que nos pesa, y tomar decisiones desde un lugar más consciente.

Noche y día | iStock

La entrada del Sol en Cáncer: emoción e intuición

Este solsticio marca también la entrada del Sol en el signo de Cáncer, el primero del elemento Agua. Cáncer es un signo emocional, vinculado a la intuición, la familia, la ternura y la necesidad de sentirnos protegidos. Es también el signo que nos conecta con la ilusión, el deseo de soñar y de dar sentido a lo que vivimos.

No es casualidad que en este momento tan luminoso entremos en un signo tan sensible: la claridad llega cuando también escuchamos lo que sentimos, no solo lo que pensamos. Esta es una etapa del año que nos recuerda que imaginar, crear y emocionarnos también es una forma de avanzar.

Cuando una puerta se cierra, otra se abre…

Muchas tradiciones antiguas consideran este momento del año como una especie de portal energético entre dos etapas o dos caminos. Es decir, un punto de paso entre una etapa y otra. Pero ese portal no se cruza solo: hace falta intención y compromiso.

Este solsticio es una invitación a dejar de postergar decisiones, a tomar el mando de nuestra vida, a dejar de vivir "por inercia" y empezar a actuar con conciencia. Es un momento para decirte a ti misma/o: "Sí, estoy dispuesta/o a transformar lo que haga falta para vivir desde un lugar más real y más alineado con lo que soy".

Mujer meditando | iStock

Ritual consciente para el solsticio de verano

Aquí te dejo un pequeño ritual que puedes hacer en casa, sin necesidad de complicarte pero con toda tu presencia:

1. Busca un espacio tranquilo, si puede ser al aire libre, mejor.

2. Prepara una tela blanca o dorada, una vela (opcional), un mineral como el citrino, la pirita o el ojo de tigre (como ves, son minerales de color dorado o amarillo) y una hoja donde anotes:

Qué agradeces del primer semestre del año.

Qué te propones sembrar en esta nueva etapa.

3. Siéntate en calma. Respira profundamente. Lee en voz alta lo que has escrito. Siente esa luz interior despertarse.

4. Guarda ese papel hasta el próximo Solsticio como recordatorio de este compromiso contigo.

Este gesto sencillo simboliza tu decisión de pasar la puerta, de moverte con más consciencia y más luz.

Si quieres saber más sobre este Solsticio sígueme en @mensajesdelfarodeluniverso